اقتصاد

«تريب أدفايزر»: أبوظبي ودبي ضمن قائمة أكثر الوجهات المفضلة للسفر عالمياً

متحف زايد الوطني (أرشيفية)
21 يناير 2026 01:29

رشا طبيلة (أبوظبي)

اختار المسافرون الدوليون أبوظبي ودبي ضمن قائمة أكثر الوجهات المفضلة للسفر خلال 2026، وذلك بحسب تصنيف منصة «تريب أدفايزر» المتخصصة في شؤون السفر والسياحة للوجهات المفضلة وفقاً لخيارات المسافرين، وصنفت المنصة أبوظبي في المرتبة الثامنة عالمياً من ضمن قائمة «أكثر الوجهات رواجاً» التي تضم 25 وجهة عالمية. ووصفت المنصة أبوظبي بأنها تجمع بين الحداثة والتراث، وتتميز بتاريخ غني، مشيرة إلى عدد من الوجهات المتميزة، مثل جزيرة السعديات وقرية التراث، وغيرها.
 ووصفت المنصة أبوظبي بأنها تجمع بين الحداثة والتراث وتتميز بتاريخ غني، مشيراً إلى عدد من الوجهات المتميزة، مثل جزيرة السعديات وقرية التراث وغيرها.
 ويأتي اختيار تلك القائمة، من خلال رصد اختيارات المسافرين والذين يشاركون آرائهم وقصصهم حول وجهات السفر، وبالتالي تُمنح الوجهات التي حصلت على العدد الأكبر من التقييمات والآراء الإيجابية جائزة الأفضل من خيارات المسافرين.
 وأشارت المنصة إلى أن اختيار أبوظبي ضمن القائمة الأكثر رواجاً يعود إلى المتاحف التي تقوم أبوظبي ببنائها والتي تضاهي عواصم الثقافة في العالم، حيث إن تلك المتاحف، منها متحف زايد الوطني إلى جانب متحف اللوفر أبوظبي حوّلت جزيرة السعديات إلى قوة ثقافية مؤثرة، إلى جانب إنها تقزم تجربة تسوق وضيافة على مستوى عالمي.
وكانت معالم أبوظبي تصدرت خيارات المسافرين حول العالم في 2025، وفق منصة «تريب أدفايزر»، فجاء «عالم فيراري - أبوظبي» في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة المدن والحدائق الترفيهية العالمية الأكثر جاذبية لزيارتها خلال العام الحالي، كما تقدم «جامع الشيخ زايد الكبير» في أبوظبي مرتبتين ليحجز مكانة في قائمة أكثر المعالم السياحية جاذبية للزيارة، حيث تصدر دول الشرق الأوسط وحل بالمرتبة الثامنة عالمياً، بعد تحليل أكثر من 8 ملايين معلم بالعالم، ولم يتم الإعلان يبعد عن قائمة أكثر المعالم مفضلة للمسافرين من «تريب أدفايزر» لعام 2026.
وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، وصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين عام 2024، فدولة الإمارات اليوم تعد واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح.

