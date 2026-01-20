الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شما بنت محمد بن خالد بـ«منتدى دافوس»: المرأة الإماراتية تجاوزت مرحلة التمكين إلى مرحلة ترسيخ المكانة

شما بنت محمد بن خالد خلال الجلسة (من المصدر)
21 يناير 2026 01:29

برن (وام)

استضافت «مؤسسة المرأة العالمية - World Woman Foundation» بالشراكة مع «فوربس الشرق الأوسط» الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في حوار ضمن مشاركتها في أجندة المرأة العالمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - سويسرا، وذلك تقديراً لدورها القيادي في دعم الثقافة والتعليم والمسؤولية العالمية ضمن جهودها لدعم المرأة، وتقديم النماذج الإماراتية المعبرة عن واقع تمكين المرأة ونجاحها عبر المنصات العالمية، وتسليط الضوء على التجارب الإماراتية الناجحة.
تناول الحوار - الذي حضرته خلود العميان، الرئيسة التنفيذية، رئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، وأدارته الإعلامية هند خليفات - التحولات العميقة في أدوار المرأة القيادية وعلاقتها بالاقتصاد والثقافة وصناعة القرار في عالم يشهد تغيرات متسارعة.
 وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال الحوار، أن التجربة الإماراتية في دعم المرأة جاءت نتيجة رؤية قيادية واضحة منذ نشأة الدولة، تبنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وشكلت حجر الزاوية في مسيرة المرأة الإماراتية.
وأشارت إلى أن رؤية القيادة الحكيمة للدولة القائمة على الإيمان الكامل بأن المرأة شريك استراتيجي في التنمية الوطنية، تحولت إلى سياسات وتشريعات وممارسات واقعية ضمنت للمرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً في مواقع صنع القرار الاقتصادي والثقافي، ورسخت مبدأ الشراكة لا المفاضلة بين الرجل والمرأة، الأمر الذي جعل المرأة الإماراتية تتجاوز مرحلة التمكين، وتنتقل اليوم إلى مرحلة ترسيخ المكانة.
وذكرت أن رائدات الأعمال الإماراتيات يدرن اليوم محفظة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار دولار، تمثل جزءاً فاعلاً من قوة الاقتصاد الوطني، وتسهم مباشرة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط.

