اقتصاد

لطيفة بنت محمد تلتقي الوفد البحريني المشارك في «دافوس 2026»

لطيفة بنت محمد وعيسى بن سلمان بن حمد خلال اللقاء بحضور محمد بن راشد بن محمد بن راشد ومحمد القرقاوي وكبار المسؤولين (من المصدر)
21 يناير 2026 01:29

دبي (الاتحاد)

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الوفد البحريني المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية من المنتدى.
حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب البحريني: معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وحمد الحميد، مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وجرى اللقاء في إطار المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مدينة دافوس، ويُعد منصة دولية رفيعة تجمع قادة الدول وصنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما تستند إليه من تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك، مشددة على أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

لقاءات ثنائية 
أشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ودورها في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب مستوى عالياً من التنسيق الإقليمي والدولي.

سياسات داعمة
ناقش اللقاء عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والحكومية، بما في ذلك السياسات الداعمة للنمو المستدام، وتطوير نماذج العمل الحكومي، وتعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية، إضافة إلى آليات الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والابتكار والتحول المؤسسي.

