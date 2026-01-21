الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى

الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى
21 يناير 2026 07:36

 ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزاً، حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية ​1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولار للأوقية بحلول الساعة ‌0125 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4836.24 ​دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود ⁠الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم فبراير واحداً بالمئة إلى 4813.50 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
انخفاض أسعار الذهب
الذهب يحوم قرب مستوى قياسي مرتفع

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى ‍94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 95.87 دولار أمس الثلاثاء.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2485.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2511.80 دولار في وقت سابق ‌من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1873.18 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
