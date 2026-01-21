الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزاً، حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية ​1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولار للأوقية بحلول الساعة ‌0125 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4836.24 ​دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود ⁠الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم فبراير واحداً بالمئة إلى 4813.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى ‍94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 95.87 دولار أمس الثلاثاء.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2485.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2511.80 دولار في وقت سابق ‌من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1873.18 دولار.