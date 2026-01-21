الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع

تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء.



وتسارعت خسائر العملة الأميركية بشكل حاد خلال الليل ​مع هبوط مؤشر الدولار 0.53 بالمئة مسجلاً ⁠أسوأ ‌أداء يومي له في ستة أسابيع. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، اليوم الأربعاء عند 98.541.



وانخفض الدولار بأكثر من واحد بالمئة مقابل اليورو أمس الثلاثاء ليصل ⁠إلى أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر ⁠عند 1.1770 دولار. ووصل السعر في أحدث المعاملات إلى 1.1720 دولار.



وتراجع الدولار 1.2 بالمئة تقريباً إلى 0.78795 ​فرنك سويسري أمس الثلاثاء، وهو أيضاً أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر، قبل أن يتعافى قليلاً اليوم الأربعاء عند 0.78965 فرنك.