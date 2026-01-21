19.4 مليون مسافر عبر «مطار الشارقة» في 2025 بنمو 13.9%

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق نتائج قياسية خلال العام الماضي 2025، باستقبال المطار 19.48 مليون مسافر، مقارنةً بـ 17.1 مليون في 2024، و15.36 مليون في 2023، محققاً نسبة نمو بلغت 13.9% في أداء يواصل مساره التصاعدي في حركة المسافرين والطيران والشحن الجوي ليترجم توسّعاً متوازناً في شبكة الوجهات والشراكات والاعتمادات المؤسسية، ويرسّخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً محورياً في النقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وارتفع إجمالي عدد رحلات الطيران عبر المطار إلى 116 ألفاً و657 خلال عام 2025، مقارنة بـ 107 آلاف و760 رحلة في 2024 و98 ألفاً و433 رحلة في 2023، مسجّلًا نمواً بلغ 8.3%، بما يؤكد الدور المحوري لمطار الشارقة في تعزيز الربط الجوي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس زخماً سنوياً مدفوعاً بتوسّع شبكة الوجهات وارتفاع الطلب السياحي وتعزيز الطاقة التشغيلية.

وواصلت عمليات الشحن الجوي في مطار الشارقة تحقيق نمو خلال 2025، حيث بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع 204 آلاف و323 طناً، مقارنة بـ 195 ألفاً و909 أطنان في 2024 و141 ألفاً و358 طناً في 2023، بما يعكس مساراً تصاعدياً في أداء هذا القطاع الحيوي.

وسجّلت خدمات الشحن البحري، عبر مطار الشارقة، نمواً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ حجم المناولة 12 ألفاً و566 طناً في عام 2023 و14 ألفاً و35 طناً في 2024 ليرتفع إلى 16 ألفاً و770 طناً في عام 2025، ما يعكس تصاعد الطلب على هذا المسار اللوجستي ودوره في دعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد.

ويبرز هذا النمو توسّع قدرات مطار الشارقة كمحور لوجستي استراتيجي يربط بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مدعوماً بالطلب المتزايد على حلول الشحن الجوي وعمليات الشحن الجوي البحري، إلى جانب تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الشحن العالمية، بما يُسهم في ترسيخ موقع الشارقة ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن النتائج التي تحققت خلال عام 2025 تعكس نجاح الاستراتيجية طويلة المدى للمطار والتزامه المستمر بالتميّز التشغيلي، وهو ما تجسّد في الارتفاع المتواصل في أعداد المسافرين وحجم الشحن الجوي، بما يتماشى مع أهدافه في تعزيز الطاقة الاستيعابية والارتقاء بجودة الخدمات ودعم الطموحات الاقتصادية والسياحية لإمارة الشارقة.

وأضاف أن الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والأنظمة الرقمية ومبادرات الاستدامة يمثّل ركيزة أساسية في مسار نمو المطار، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع شركات الطيران ومشغلي الخدمات اللوجستية.

من جانبه، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن نتائج عام 2025 تعكس الدور المتقدم الذي يضطلع به المطار في دعم حركة السفر والأعمال، بما يعزّز مكانة الشارقة وجهة محورية على خريطة الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذا النمو يقوم على منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة وحوكمة تشغيلية فعّالة وبيئة تنظيمية داعمة، ما يتيح لمطار الشارقة الاستجابة لمتطلبات الحركة المتزايدة بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات والموثوقية.

وواصل مطار الشارقة توسيع شبكة رحلاته الجوية خلال عام 2025 من خلال إضافة وجهات مباشرة إلى عواصم ومدن عالمية بارزة، إذ دشّنت «العربية للطيران» رحلاتها المباشرة منه إلى كل من كرابي في تايلاند، وميونيخ في ألمانيا، وبراغ في جمهورية التشيك، ووارسو مودلين في بولندا، وفيينا في النمسا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وسوتشي في روسيا، ودمشق في سوريا، كما أعلنت مؤخراً عن إضافة لندن في المملكة المتحدة إلى قائمة وجهاتها ابتداءً من مارس القادم، كما أضاف مطار الشارقة إلى وجهاته في 2025 كلاً من الأهواز وقشم وبندر عباس في إيران.

وشهد عام 2025 انضمام أربع شركات طيران دولية جديدة لتسيير رحلاتها عبر مطار الشارقة، وهي طيران السلام من سلطنة عُم