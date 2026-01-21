«موانئ أبوظبي» تُبرم صفقة بيع مستودعات إلى مجموعة مير بقيمة 295 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن إتمام صفقة بيع أصول «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3» في إمارة أبوظبي، والتي تضم عدداً من المستودعات الصناعية واللوجستية في المنطقة الحرة، إلى مجموعة مير.

ويقع «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3» ضمن منطقة كيزاد المعمورة، ويتميّز بقربه من ميناء خليفة، إضافةً إلى ارتباطه المباشر بممرات نقل رئيسية توفِّر كفاءة عالية في الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشمل الصفقة بيع المستودعات، إضافةً إلى اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 295 مليون درهم، تُسدَّد على مدى عامين، من ضمنها دفعة مقدمة بقيمة 74 مليون درهم، فيما سيتم توجيه عائدات الصفقة لدعم المركز المالي للمجموعة وخفض الالتزامات.

ويمتد «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3» على مساحة إجمالية تبلغ 128,451 متراً مربعاً، فيما تبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 59,822 متراً مربعاً، موزعة على أربعة مستودعات جاهزة تم تطويرها بمواصفات خاصة ومصممة لخدمة طيف واسع من الأنشطة الصناعية واللوجستية.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن صفقة بيع «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3» إلى مجموعة مير، تعكس نهج المجموعة في إعادة توظيف رأس المال بشكل مدروس، وتركيزها على تحقيق أكبر قيمة ممكنة من أصولها الجاهزة، مع الإبقاء على حقوق طويلة الأمد في الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية عبر اتفاقيات مساطحة، مشيراً إلى أن الصفقة تُسهم في تعزيز مركز المجموعة المالي وإعادة توجيه رأس المال نحو مشاريع تطوير بنى تحتية جديدة، بما يفتح آفاق نمو إضافية ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

وتنص الصفقة على تقديم مجموعة موانئ أبوظبي خدمات تشغيل وصيانة لفترة مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر إلى مجموعة مير، وذلك بموجب اتفاقية خدمات انتقالية، بهدف ضمان سير عملية تسليم الأصول بسلاسة.