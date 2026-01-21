مؤشرات أسواق الأسهم المحلية إلى مستويات جديدة وترقب لنتائج «القيادية»

حسام عبدالنبي (أبوظبي) عززت الأسهم النشطة من ارتفاعات مؤشرات أسواق الأسهم المحلية إلى مستويات جديدة في ختام تعاملات اليوم حيث نجح مؤشر سوق أبوظبي في تجاوز مستوى 10205 نقطة في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى تاريخي جديد ملامساً 6400 نقطة قبل أن يغلق عند 6397 نقطة.

واتسم أداء الأسواق بالتفاؤل مع بدء موسم إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال سنوية جيدة وأخبار إيجابية وتزامن ذلك مع تركز التداولات على عدد محدود نسبياً من الشركات (استحوذت 6 أسهم قيادية على نسبة تتجاوز 60% من التداولات في سوق دبي، وتركزت التداولات في سوق أبوظبي على عدد محدود من الأسهم في ظل استقرار أسعار أسهم نشطة) في حين اتسمت التداولات على الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل في احتساب المؤشرات بالهدوء خاصة في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة.

سوق أبوظبي

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً جديداً بمقدار 9.85 نقطة وبنسبة 0.09% عند مستوى 10205.71 نقطة. وزادت قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.2 مليار درهم، شملت ما يزيد على 359.66 مليون سهم عبر 24189 صفقات. وتصدّر سهم «أدنوك للحفر» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 119.49 مليون درهم، وتلاه سهم «الفاظبي القابضة» بقيمة 101.44 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 98.94 مليون درهم. وجاء سهم «دانة غاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 82.71 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 26.97 مليون سهم، ثم «أدنوك للحفر» بنحو 23.03 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «دانة غاز» بنسبة 4.65% ليغلق عند 0.967 درهم، و«إشراق» بنسبة 2.1% إلى 0.473 درهم، وسهم «بالمز الرياضية» بنسبة 10.98% إلى 8.69 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.53% إلى 18.64 درهم، وأيضاً «أدنوك للحفر» بنسبة 0.95% إلى 5.18 درهم، وأيضاً «الفاظبي القابضة» بنسبة 1.3% إلى 9.11 درهم، فيما استقرت أسهم «أدنوك للغاز» و«العالمية القابضة» و«لولو للتجزئة القابضة» دون تغير عن اليوم السابق.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 22.06 نقطة وبنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 6397.34 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 556.57 مليون درهم، بعد التعامل على 255.75 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13242 صفقة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 15% إلى 0.529 درهم، و«سلامة للتأمين» بنسبة 8.77% إلى 0.88 درهم و«شعاع كابيتال» بنسبة 2.62% إلى 0.235 درهم، و«بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.49% إلى 30.6 درهم، وأيضاً «ديوا» بنسبة 0.66% إلى 3.05 درهم، فيما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.12% إلى 0.9 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.91% إلى 16.55 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.34% إلى 14.65 درهم، و«العربية للطيران» بنسبة 0.38% إلى 5.2 درهم.