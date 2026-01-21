3.5 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» خلال 2025 بنمو 15.5%

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك دبي التجاري عن النتائج المالية القياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجّل صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 3.84 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.6% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 3.5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15.5%.

وحقق البنك رقماً قياسياً في صافي الربح قبل الضريبة للربع الأخير من 2025 بلغ 1 مليار درهم، ما يعكس قوة البنك واستمرارية أدائه. كذلك حقق البنك عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 22.15% بعد الضريبة، بزيادة قدرها 75 نقطة أساس.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يُعد تحقيق نمو في صافي الأرباح على مدى 22 ربعاً متتالياً وتسجيل صافي قروض يتجاوز 100 مليار درهم إنجازين مهمين يعكسان الأسس القوية للبنك، لقد حققنا نتائج متّسقة على مدار السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات العالمية، مما يبرهن على قوة استراتيجيتنا في دفع النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لكافة أصحاب المصلحة لدينا.وأضاف فان ليندر: تُبرز نتائج السنة المالية 2025 نهج التنفيذ المنضبط وعالي الجودة، حيث واصلنا التركيز على العملاء ودفع عجلة التحول الرقمي الشامل وتمكين الكفاءات الوطنية.

جاءت النتائج القوية التي حققها بنك دبي التجاري خلال السنة المالية 2025 مدفوعة بزخم مستدام في الإقراض وتعزيز تفاعل العملاء والبيئة التشغيلية الوطنية القوية، فقد ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 7.8% مقارنةً بالسنة المالية 2024 ليصل إلى 5,919 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 9.3% مدفوعاً بنمو قوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية ونمو بنسبة 4.5% في الدخل غير الممول.

كما بلغت المصاريف التشغيلية 1,554 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.8%، وذلك في إطار مواصلة البنك الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا والحوكمة والامتثال التنظيمي. وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على تسجيل مستوى قوي عند 26.25%، مما يؤكد كفاءة التشغيل المنضبطة في ظل تعزيز البنك لقدراته ومبادراته التنموية.

وبلغ إجمالي أصول البنك 160.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بـ140.2 مليار درهم في نهاية عام 2024.

وارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 7.2% ليصل إلى 105.4 مليار درهم، فيما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 8.6% ليبلغ 101 مليار درهم.كذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.1% لتصل إلى 111.4 مليار درهم إماراتي، حيث شكّلت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة 49% من إجمالي الودائع. وتحسّنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 90.75%، وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 83.14%، وهي نسبة أقل بكثير من الحد التنظيمي، الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعكس وضعاً قوياً وحكيماً للسيولة.

كما واصلت جودة أصول بنك دبي التجاري التحسن خلال عام 2025، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.58% مقارنة بـ4.35% في نهاية عام 2024. كما ظلّ المركز الرأسمالي للبنك قوياً، مع تسجيل نسبة كفاية رأس المال 15.52%، ونسبة الشريحة الأولى 14.39%، ونسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 12.54%، وجميعها أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

وواصل بنك دبي التجاري تسريع وتيرة أجندة التحول الخاصة به، مستفيداً من التقنيات الرقمية والشراكات لتعزيز تجربة العملاء في جميع القطاعات. وسجل البنك أعلى درجة صافية لمؤشر رضا الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعوماً بتحسينات في إجراءات الانضمام وتقديم الخدمات.