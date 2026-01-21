7.1 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال 2025 بنمو 16%

أبوظبي (الاتحاد)

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً استثنائياً بنهاية عام 2025، وذلك مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 18% قبل الضريبة ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8.1 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.1 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 16% مقارنة بالعام 2024.

وارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة في الربع الرابع من العام 2025 بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 2.05 مليار درهم، مدفوعاً بزخم قوي في الأعمال مع استمرار تسارع نمو قاعدة المتعاملين، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الرابع بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.75 مليار درهم.

وأعلنت المجموعة عن التوصية بتوزيعات أرباح بواقع 97 فلس للسهم الواحد، لتصل الى 3.5 مليار درهم أي ما يعادل 50 % من صافي الأرباح.

وارتفعت الإيرادات خلال العام 2025 لتصل إلى 12.3 مليار درهم مقابل 10.6 مليار درهم في العام 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 16%.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة المجموعة، عكست أداءً استثنائياً تمثل في تحقيق مستويات قياسية من الربحية، ونمو قوي في الميزانية العمومية، وعوائد تنافسية على مستوى القطاع، وبالاستناد إلى هذا الزخم، تدخل المجموعة مرحلة جديدة ضمن رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035، المرتكزة على خطة خمسية تستهدف تسريع النمو، وتعزيز التحول الاستراتيجي، وتكريس خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

وأضاف: أسهم التزامنا بتحقيق أرباح مستدامة، واعتماد نهج متحفظ في إدارة المخاطر، إلى جانب الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من تحقيق عوائد مستقرة لمساهمينا، مع الحفاظ على مركز مالي قوي، وبفضل هذا الأداء القوي، تمكنت المجموعة من اقتراح زيادة توزيعات الأرباح بقيمة 495 مليون درهم عن العام الماضي، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 3.5 مليار درهم.

وقال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: سجلنا في عام 2025 أداءً قوياً، تجسّد في تحقيق جميع قطاعات الأعمال نتائج متميزة، وذلك بفضل تنامي نشاط المتعاملين وارتفاع الطلب على حلول التمويل، ويعكس النمو المتوازن في كل من الدخل من مصادر التمويل ومن غير مصادر التمويل متانة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب فعالية المبادرات الخاصة بخدمات البيع المتقاطع عبر مختلف القطاعات.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 281 مليار درهم، مدفوعاً بنمو التمويل في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إلى جانب التوسع في محفظة الاستثمارات.

وسجل تمويل المتعاملين نمواً سنوياً بنسبة 26%، بزيادة قدرها 38 مليار درهم مقارنة بالعام السابق، ويعكس ذلك مكاسب في الحصة السوقية عبر القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى إبرام صفقات بارزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 229 مليار درهم، مقارنة بـ 183 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024. وحافظ المصرف على تنوع في مصادر التمويل مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 14% على أساس سنوي، لتشكل حالياً 64% من إجمالي الودائع.