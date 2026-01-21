الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتفاقية بين «طيران الإمارات» و«دبي للاستثمار» لإنشاء مشروع سكني جديد

اتفاقية بين «طيران الإمارات» و«دبي للاستثمار» لإنشاء مشروع سكني جديد
21 يناير 2026 18:38

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع مجمّع دبي للاستثمار للاستحواذ على قطعة أرض مخصّصة لتطوير مجمّع جديد لأطقم الضيافة.
يُنفَّذ المشروع ضمن إطار استثماري بمليارات الدراهم، لتطوير مجتمع سكني ومتعدد الاستخدامات مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 12 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة.
وقّع الاتفاقية، على مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات، وخالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، بحضور عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وعبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي -الصناعات- في دبي للاستثمار، وعمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، وعدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُستكمل المرحلة الأولى بحلول عام 2029، وسيتم تنفيذ المشروع ضمن اتفاقية تأجير طويلة الأمد.
وسيتكوّن المجمّع من 20 مبنى سكنياً حديثاً بارتفاع 19 طابقاً لكل مبنى.
وقال علي مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات، إن هذا الاستثمار يأتي ضمن التزامنا الأوسع بدعم رفاهية أفراد أطقم الضيافة، وسيوفّر مجمع أطقم الضيافة بيئة متكاملة تضم كل ما يحتاج إليه أفراد الطاقم ضمن مخطط عمراني مدروس، يشمل مرافق خدمية وترفيهية ومساحات مجتمعية.
وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، إن مجمع دبي للاستثمار رسّخ مكانته منصة تنموية متكاملة تدعم تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن منظومة شاملة وجاهزة للمستقبل، تجمع بين بنية تحتية متقدمة وإطار تنظيمي متكامل.

أخبار ذات صلة
«طيران الإمارات» تجدّد رعايتها لفريق الإبحار الشراعي
"طيران الإمارات" تضيف 4 رحلات أسبوعية جديدة إلى مانيلا
طيران الإمارات
آخر الأخبار
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
سلوت: الفوز على مارسيليا خلّصنا من الضغوط
الرياضة
سلوت: الفوز على مارسيليا خلّصنا من الضغوط
اليوم 12:24
أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»
الرياضة
أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©