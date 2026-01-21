اتفاقية بين «طيران الإمارات» و«دبي للاستثمار» لإنشاء مشروع سكني جديد



دبي (الاتحاد)

وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع مجمّع دبي للاستثمار للاستحواذ على قطعة أرض مخصّصة لتطوير مجمّع جديد لأطقم الضيافة.

يُنفَّذ المشروع ضمن إطار استثماري بمليارات الدراهم، لتطوير مجتمع سكني ومتعدد الاستخدامات مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 12 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة.

وقّع الاتفاقية، على مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات، وخالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، بحضور عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وعبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي -الصناعات- في دبي للاستثمار، وعمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، وعدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُستكمل المرحلة الأولى بحلول عام 2029، وسيتم تنفيذ المشروع ضمن اتفاقية تأجير طويلة الأمد.

وسيتكوّن المجمّع من 20 مبنى سكنياً حديثاً بارتفاع 19 طابقاً لكل مبنى.

وقال علي مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات، إن هذا الاستثمار يأتي ضمن التزامنا الأوسع بدعم رفاهية أفراد أطقم الضيافة، وسيوفّر مجمع أطقم الضيافة بيئة متكاملة تضم كل ما يحتاج إليه أفراد الطاقم ضمن مخطط عمراني مدروس، يشمل مرافق خدمية وترفيهية ومساحات مجتمعية.

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، إن مجمع دبي للاستثمار رسّخ مكانته منصة تنموية متكاملة تدعم تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن منظومة شاملة وجاهزة للمستقبل، تجمع بين بنية تحتية متقدمة وإطار تنظيمي متكامل.