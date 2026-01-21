الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انطلاق «جلفود فريش» في دبي 26 يناير

انطلاق «جلفود فريش» في دبي 26 يناير
21 يناير 2026 18:40


دبي (الاتحاد)
ينظّم معرض «جلفود 2026» فعالية «جلفود فريش» (Gulfood Fresh) في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي، في الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، مواكبةً لتنامي استثمارات منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل التوريد والتوجُّه نحو المصادر المستدامة.
ويُعد «جلفود فريش» حدثاً متخصصاً يسلِّط الضوء على الفواكه والخضراوات وسلاسل توريد المنتجات القابلة للتلف، التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء في المنطقة.
ويأتي إطلاقه في وقتٍ يشهد فيه سوق المنتجات الطازجة في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالزيادة السكانية والتوسُّع الحضري والطلب المتنامي على الأغذية الطازجة عالية الجودة على مدار العام.
وتسهم فعالية «جلفود فريش» في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة، عبر فتح آفاق جديدة لتجارة السلع الطازجة على نطاقٍ عالمي، مستفيدةً من الحضور الواسع للزوار من الأسواق الناشئة ضمن معرض «جلفود 2026».
ويشارك في الفعالية «موانئ دبي العالمية» (DP World)، و«فريش ديل مونتي» (FRESH DEL MONTE)، و«شركة الفواكه الطازجة» (Fresh Fruit Company)، و«NRTC»، وغيرها من الجهات الرائدة، ما يعكس التكامل بين البنية التحتية التجارية والتشريعات واستراتيجيات الأمن الغذائي طويلة الأمد.
ويستقطب «جلفود فريش» نخبةً من المنتجين الدوليين والروّاد الإقليميين.

أخبار ذات صلة
إطلاق «جلفود لوجيستيكس» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو
جلفود
آخر الأخبار
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
سلوت: الفوز على مارسيليا خلّصنا من الضغوط
الرياضة
سلوت: الفوز على مارسيليا خلّصنا من الضغوط
اليوم 12:24
أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»
الرياضة
أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©