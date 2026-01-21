لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

دافوس (الاتحاد)

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 56 من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دعم السياسات العامة، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتطوير الأطر الاقتصادية والمؤسسية، مشيرة إلى التوافق الكبير بين محاور عمل المنظمة، ورؤية دولة الإمارات في مجالات التنمية، وبناء القدرات، وتحسين جودة السياسات الحكومية، وتعزيز تنافسية الاقتصادات، وحرص الدولة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذه المجالات.

ونوهت سموّها بالدور الكبير الذي توليه دولة الإمارات لتطوير نماذج العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة السياسات العامة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وناقش اللقاء مجموعة من المحاور التنموية المشتركة، شملت تطوير السياسات وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ودعم الابتكار، وبناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، إلى جانب أهمية البيانات والتحليل في دعم صنع القرار، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.