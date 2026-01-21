إطلاق «مركز أبوظبي للتكنولوجيا المتقدمة» في دافوس



دافوس (الاتحاد)

كشف معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تدشين مركز أبوظبي للتكنولوجيا المتقدمة، ليكون مركزاً جديداً ضمن شبكة المراكز العالمية التابعة للمنتدى والمعنية بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

وتم توثيق هذا التعاون خلال حفل توقيع أُقيم على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، بما يمثل محطة بارزة في تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المتقدمة على المستوى العالمي.

أنشئ المركز برؤية واضحة تهدف إلى قيادة الإنجازات النوعية في مجالات البحث والتطوير المتقدم، والمساهمة في صياغة السياسات العالمية للتكنولوجيا الناشئة وتعزيز التعاون الدولي الذي يحوّل الابتكار من أفكار بحثية إلى حلول مطبّقة على أرض الواقع، بالاستناد إلى دور دولة الإمارات وجهة رائدة لاختبار الابتكارات، ومع ما تتمتع به الدولة من إطار تنظيمي مرن وتكامل فعّال بين البحث وصنع القرار والتنفيذ، توفر الإمارات منصة استثنائية لاختبار ونشر وتوسيع نطاق التكنولوجيا الناشئة على المستوى الوطني، وهي ميزة ستتضاعف من خلال شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويضع المركز الجديد أبوظبي في صدارة المشهد العالمي للأبحاث الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة، مع تركيز خاص على الحوسبة الكمية والروبوتات وأنظمة الدفع والفضاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ينضم معهد الابتكار التكنولوجي إلى منظومة ابتكار عالمية مترابطة، تهدف إلى تسريع التبني المسؤول للتكنولوجيا التحويلية.

وفي هذا الصدد، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «مع تسارع وتيرة تطور التكنولوجيا المتقدمة، تبرز الحاجة والفرصة معاً لتوجيه استخدامها بشكل مسؤول وفعال، يوفر المركز منصة متكاملة تجمع التميّز في البحث العلمي مع الريادة في صياغة السياسات والتعاون الدولي، بما يوسّع آفاق البحث والتطوير في التكنولوجيا المتقدمة ويحوّل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات واقعية مؤثرة. ومن خلال ترجمة الابتكار إلى حلول قابلة للتوسع ومحكومة بأطر مسؤولة، نرسخ دور أبوظبي كمحور عالمي للعلم والابتكار وصناعة الأثر الإيجابي».

ومع الإعلان عن المركز الجديد، ترسخ أبوظبي مكانة دولة الإمارات ضمن شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتنضم إلى شبكة متميزة تضم مراكز في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية واليابان والهند.

ومن جانبه، قال جيريمي يورغنز، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي: «يسهم انضمام مركز أبوظبي للتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز قدرة شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة العالمية على توجيه الأجندة التكنولوجية العالمية. ومن خلال إدخال قدرات بحثية عالمية المستوى إلى الشبكة، سيدعم المركز تمكين القطاعات المختلفة من تحويل الابتكار إلى حلول عملية ومسؤولة، تسهم في تعزيز الشمولية والاستدامة وترسخ الثقة في التكنولوجيا».

ويهدف المركز إلى توسيع آفاق البحث والتطوير في التكنولوجيا المتقدمة ذات الأهمية الحيوية، مع إبراز ريادة أبوظبي الفكرية من خلال مشاريع تجريبية لإثبات المفهوم وبيئات الاختبار التنظيمية والملتقيات العالمية. كما يشكّل المركز منصة استراتيجية ومحركاً للابتكار، يسهم في تسريع التبني المسؤول للتكنولوجيا الحديثة وترسيخ حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في مجالات العلوم والابتكار.