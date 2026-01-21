الرئيس التنفيذي لـ«براند فاينانس» لـ«الاتحاد»: الإمارات بيئة صديقة للمستثمرين ووجهة مثالية لتأسيس الأعمال

حامد رعاب (دافوس)

أكد ديفيد هيغ، الرئيس التنفيذي لـ«براند فاينانس» المتخصّصة في تقييم العلامات التجارية، أن الاستثمار في التطوير والتوسع المستمر، والكوادر البشرية والتكنولوجيا، فتح الباب أمام علامات تجارية إماراتية لدخول قائمة أكبر 500 علامة تجارية عالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تُعد وجهة مثالية لتأسيس الأعمال.

وقال هيغ لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، على هامش مشاركته بالدورة الـ56 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2026، التي انطلقت في دافوس بسويسرا: «تميّز جناحُ الإمارات بشعاره (لا مستحيل)، حيث إن وجود علامات تجارية إماراتية ضمن قائمة أكبر وأقوى 500 علامة تجارية يؤكد أن المستحيل أصبح ممكناً».

وحلَّت 5 علامات تجارية إماراتية ضمن قائمة «جلوبال 500» لأقوى وأغلى العلامات التجارية في العالم لعام 2026، الصادرة عن مؤسسة «براند فاينانس» وبقيمة إجمالية للعلامات الخمس بلغت 59.66 مليار دولار (218 مليار درهم)، بنمو نسبته 15.2% عن القيمة المسجلة للعام 2025، والتي بلغت 51.70 مليار دولار (189.7 مليار درهم)، وضمّت قائمة العلامات التجارية الإماراتية في نسخة جلوبال 500 للعام 2026، كلاً من «أدنوك» التي قفزت 5 مراكز هذا العام لتصبح أول علامة تجارية إماراتية تنضم إلى أقوى 100 علامة تجارية من حيث القيمة على مستوى العالم، بقيمة بلغت 21.1 مليار دولار، تلتها علامة «إي آند - &e» في المرتبة 152 عالمياً، و«طيران الإمارات»، التي صعدت من المرتبة 280 إلى المرتبة 238 عالمياً والأولى بالشرق الأوسط بقيمة بلغت 10.6 مليار دولار، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، الذي صعد من المرتبة 551 عالمياً إلى المرتبة 417، و«بنك أبوظبي الأول»، الذي انضم للمرة الأولى إلى القائمة في المرتبة 473 عالمياً بقيمة علامة تجارية بلغت 5.5 مليار دولار.

وبحسب «براند فاينانس»، حظيت العلامات التجارية الإماراتية الخمس بتصنيفات قوية.

واستكمل هيغ حول العلامات التجارية الإماراتية التي دخلت القائمة: «استطاعت (أدنوك) أن تكون ضمن أكبر وأقوى 100 علامة تجارية عالمية، حيث حلّت في المرتبة السادسة عالمية في قطاع الطاقة والغاز، ما يؤكد قوة هذه الشركة من خلال استثمارها في الكوادر البشرية واستمرارها بالاستثمار في التوسع والتطوير، إضافة إلى أنها رائدة في كفاءة الطاقة والاستدامة».

وأشار إلى «طيران الإمارات» التي دخلت قائمة أكبر وأقوى 500 علامة تجارية، فهي أفضل شركة طيران بالعالم، نتيجة لاستثماراتها في التكنولوجيا والأسطول والكوادر البشرية.

وأكد هيغ «إن الاستثمارات القوية والمعايير القوية تقود إلى علامات تجارية قوية».

وقال: «استطاعت علامات إماراتية أيضا مثل (إي آند - &e) و(بنك أبوظبي الأول) أن تكون ضمن القائمة بفعل استثماراتها وتطورها وتوسعاتها».

وأكد هيغ: «العلامات التجارية الإماراتية التي دخلت القائمة هي مصدر إلهام لعلامات تجارية إماراتية أخرى أصغر حجماً».

وحول جاذبية الإمارات لتأسيس الأعمال، أكد هيغ أن «براند فاينانس» بعد مرور 30 عاماً على تأسيسها قامت بتأسيس «براند فاينانس أبوظبي»؛ لأنها وجهة مثالية لتأسيس الأعمال بفعل بيئة الأعمال الصديقة للمستثمرين ورجال الأعمال، ووجود الفرص الكبيرة لنمو الأعمال، والأوضاع الاقتصادية الملائمة، وانخفاض الضرائب، التي تعد عاملاً جاذباً رئيسياً؛ لأنها تمكن رواد الأعمال من إعادة استثمار أموالهم في بناء وتطوير أعمالهم وشركاتهم.

ويعكس جناح دولة الإمارات، والذي يحمل للعام الرابع على التوالي شعار (لا مستحيل)، بأجندته وفعالياته، تنوع الاقتصاد الوطني واتساع قاعدته في مختلف الملفات والقطاعات، وقدرته على خلق القيمة النوعية في مجالات الطاقة، والتجارة، والتمويل، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي.