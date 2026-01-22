انخفاض أسعار الذهب

هبطت أسعار المعادن النفيسة اليوم الخميس بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضا. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4799.​79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش بعد أن ‌سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.‌6 بالمئة إلى 4806.60 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة في المعاملات ​الفورية 0.9 بالمئة إلى 92.38 دولار للأوقية بعد أن ‍سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 95.87 دولار يوم الثلاثاء.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 2415.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2511.80 دولار أمس الأربعاء. وتراجع البلاديوم واحدا في المئة إلى ‌1821.50 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.



