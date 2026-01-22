الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب

أسعار الذهب
22 يناير 2026 07:27

هبطت أسعار المعادن النفيسة اليوم الخميس بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضا. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4799.​79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش بعد أن ‌سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.
وهبطت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.‌6 بالمئة إلى 4806.60 دولار للأوقية.
ونزلت الفضة في المعاملات ​الفورية 0.9 بالمئة إلى 92.38 دولار للأوقية بعد أن ‍سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 95.87 دولار يوم الثلاثاء.
وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 2415.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2511.80 دولار أمس الأربعاء. وتراجع البلاديوم واحدا في المئة إلى ‌1821.50 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

أخبار ذات صلة
الذهب والفضة والبلاتين عند مستويات غير مسبوقة
الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى
المصدر: وكالات
الذهب
تعاملات الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©