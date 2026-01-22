أسهم البنوك تقود ارتفاعات مؤشرات الأسهم.. والتداولات تتجاوز 3.2 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



قادت أسهم البنوك المدرجة في أبوظبي ودبي مؤشرات أسواق الأسهم المحلية إلى مستويات مرتفعة جديدة، تعكس تفاعلاً إيجابياً مع بوادر نتائج أعمال البنوك والشركات النشطة التي تم الإعلان عنها بالفعل. وتمكّن مؤشر سوق أبوظبي من مواصلة الارتفاع ليتجاوز مستوى 1030 نقطة، ليغلق تحديداً عند مستوى 10304.9 نقطة، ونجح مؤشر سوق دبي المالي من الإغلاق فوق مستوى 6400 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2006، وليلامس مستوى 6500 نقطة ليغلق في الختم عند 6495 نقطة.

وانعكست حالة التفاؤل مع بدء موسم إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها السنوية تحقيق طفرة في التداولات الإجمالية إلى 3.23 مليار درهم، حيث جاوزت تداولات أبوظبي حاجز الملياري درهم، في حين بلغت قيمة التداولات في دبي 1.23 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً جديداً بمقدار 99.21 نقطة وبنسبة 0.97% عند مستوى 10304.92 نقطة. وزادت قيمة التداولات الإجمالية لتتجاوز 2 مليار درهم، شملت ما يزيد على 433.79 مليون سهم عبر 30139 صفقة.

وتصدّر سهم «مصرف أبوظبي الاسلامي» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 293.55 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 159.36 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 148.15 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 44.88 مليون سهم، وتلاه سهم «عنان للاستثمار» بتداول 32.55 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 26.36 مليون سهم.



وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «عنان للاستثمار» بنسبة 3.7% ليغلق عند 1.4 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.22% إلى 23.2 درهم، وسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.82% إلى 18.98 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.282% إلى 3.55 درهم، كما ارتفعت أسهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 3% إلى 15.7 درهم، وأيضاً «اتصالات من إي آند» بنسبة 2.88% إلى 20 درهماً، فيما صعدت أسهم «بروج» بنسبة 0.77% إلى 2.61 درهم، وكذلك «فيرتيغلوب» بنسبة 1.55% إلى 2.61 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بشكل ملحوظ وبمقدار 97.83 نقطة وبنسبة 1.52%، ليغلق عند مستوى 6495.17 نقطة. وقفزت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات إلى 1.23 مليار درهم، بعد التعامل على 447.95 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18118 صفقة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إعمار العقارية» بنسبة 2.38% إلى 15 درهماً، و«بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.79% إلى 31.15 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.71% إلى 17 درهماً، وأيضاً «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.23% إلى 9.87 درهم، و«سالك» بنسبة 1.22% إلى 6.6 درهم، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» بنسبة 6.8% إلى 0.251 درهم، وسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.66% إلى 0.906 درهم.