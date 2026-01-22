35% نمو المشاركين ببرنامج التواصل التجاري المستدام خلال قمة طاقة المستقبل



أبوظبي (الاتحاد)

سجّل برنامج التواصل التجاري المستدام خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة باستضافة شركة مصدر أداءً قياسياً هو الأبرز في تاريخه، مؤكداً مكانته بصفته من أبرز المنصات العالمية في إبرام الشراكات القائمة على الاستدامة.

وانطلق البرنامج في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بين 13 و15 يناير، ولعب دوراً محورياً في تحويل الطموحات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة، في إطار قمة مرموقة أصبحت مرجعاً فكرياً عالمياً يرتكز على الابتكار والرؤى الرائدة.

ومن خلال جمع كبار المشترين والمبتكرين في العالم، نجح البرنامج في استقطاب نخبة من صناع القرار ومزودي الحلول، من خلال توظيف آلية دقيقة لتنظيم الاجتماعات.

وشارك في نسخة هذا العام نحو 365 مشترياً مستضافاً، مسجّلين زيادة بنسبة 35% عن العام الماضي، حيث مثلوا مجتمعين مشاريع حالية ومستقبلية تفوق قيمتها 10 مليارات دولار، مع ميزانية مسؤولية لكلٍ منهم تتجاوز 3 مليارات دولار.

كما شكّل المشترون الجدد أكثر من نصف المشاركين، وبرزت وفود الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية في مقدمة المشهد.

وقالت نور نجيب، مديرة التواصل التجاري والعلاقات الحكومية في شركة آر إكس جلوبال، الجهة المنظمة للقمة العالمية لطاقة المستقبل: يشكّل برنامج التواصل التجاري المستدام منصةً استراتيجية مصممة خصيصاً لتسهيل عقد الصفقات، حيث يجتمع في إطارها ممثلو الحكومات وقادة القطاع انطلاقاً من أهداف واضحة ترمي إلى تعزيز الشراكات وتنفيذ المشاريع، ويُعزى جزءٌ كبير من نجاح البرنامج إلى عملية التأهيل الصارمة، إذ يخضع كل مشترٍ مستضاف لدراسة دقيقة من أجل التأكد من مدى سلطته في اتخاذ القرار وأهمية مشاريعه، مما يضمن بيئة استثمارية عالية الموثوقية، وبالاعتماد على بيانات دقيقة تتعلق بالعطاءات الحكومية والمبادرات الصناعية، يعمل فريق البرنامج على إجراء الربط الاستراتيجي بين المشترين والجهات العارضة، مما يفضي إلى اجتماعات فعالة بشكلٍ ملموس من الناحية التجارية.

وشهدت القمة عقد 3576 اجتماعاً ثنائياً مجدولاً مسبقاً، بالمقارنة مع 3211 اجتماعاً في عام 2025، إلى جانب فعاليات متخصصة أُقيمت في ردهة البرنامج على هامش القمة، شملت جلسات بشأن حلول النفايات البلدية تحت إشراف الهيئات الإقليمية، وجلسة مخصصة للحديث عن الجاهزية الاستثمارية لبرامج إدارة النفايات في الأردن، بالإضافة إلى لقاءات في الأجنحة الدولية لكلٍ من سويسرا وألمانيا، وفطور عمل جمع نحو 400 من كبار الزوار.