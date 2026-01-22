غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس ونمو 1690 شركة ناشئة خلال 2025



دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 1690 شركة رقمية ناشئة خلال العام 2025 بنمو سنوي قدره 39.7%، مما يجسّد دور الغرفة في دعم مكانة دبي وجهة مفضلة عالمياً لنمو الشركات الرقمية والمشاريع الريادية.

واستحوذ الذكاء الاصطناعي على نحو 15% من تخصّصات الشركات التي دعمتها الغرفة، وبلغت حصة التكنولوجيا المالية «فينتك» 12%، فيما بلغت الحصة الإجمالية للشركات المتخصّصة بتكنولوجيا التنقل والشركات المزودة للبرمجيات كخدمة والشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية مجتمعة 20%.

وشكلت الشركات العالمية 75% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال العام الماضي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، «مقر رواد أعمال دبي»، المنصة الرائدة التي تهدف إلى توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويأتي إطلاق المقر بمبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ليكون بمثابة منصة متكاملة لدعم الابتكار وتعزيز نمو رواد الأعمال في دبي.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إنه تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، تلتزم الغرفة بتعزيز جهودها الرامية إلى تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي رقمي متكامل، قائم على بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وبيئة أعمال محفزة على الابتكار، بالتوازي مع تمكين الشركات الرقمية من النمو والتوسع انطلاقاً من دبي، من خلال تطوير منظومة رقمية تواكب المتغيرات العالمية وتدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي واستقطاب الاستثمارات والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل.

ومن خلال منصة «دعم وجذب الشركات» Business in Dubai، والتي تقدم عبرها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال، وذلك لمساعدة الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها، استفادت 48% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة في 2025 من خدمات تأسيس الأعمال بالإضافة إلى فرص المشاركة في مسرعات وحاضنات أعمال بدبي، واستفادت 31% من الشركات التي دعمتها الغرفة من مجموعة متنوعة من خدمات دعم الأعمال التي توفرها المنصة.

ونظّمت الغرفة خلال العام الماضي 36 فعالية لتعزيز الشراكات ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى 17 جولة تعريفية في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات الاقتصاد الرقمي في دبي.

وشملت الجولات كلاً من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام وجمهورية كوريا، واجتمعت الغرفة خلالها بممثلي أكثر من 2,500 من الشركات الرقمية الناشئة وشركاء منظومة الأعمال والحاضنات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

وخلال العام الماضي أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 8 تقارير من ضمنها دليل الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال، والذي يهدف لتوعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجون إليها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية، إلى جانب تقرير حول وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا.