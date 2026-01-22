«أبلايد إيه آي» تحصل على استثمار استراتيجي من مبادلة و«أربور فينتشرز»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أبلايد إيه آي»، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مقرّها أبوظبي، إنجازها بنجاح جولة تمويلية ما قبل الفئة (B)، بقيادة صندوق الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بالشراكة مع «أربور فينتشرز»، المستثمر الرائد عالمياً في رأس المال المُخاطر.

ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى دعم نمو شركة «أبلايد إيه آي»، وتعزيز آفاق التوسع العالمي لمنصتها المؤسسية الرائدة في الذكاء الاصطناعي «أوبوس»، والمُصمَّمة لتسهيل العمليات التشغيلية الحيوية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتعكس الجولة التمويلية ما قبل الفئة (B) قناعة راسخة ومشتركة بأن المرحلة المقبلة من اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لن تقوم على التجريب فحسب، بل ترتكز على مدى موثوقية العمليات التشغيلية، والإنتاجية القابلة للقياس، وإمكانية التوسع على الصعيد العالمي.

ويسهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة «أبلايد إيه آي» شركةً وطنيةً رائدةً في القطاع الخاص، متخصِّصة في تطوير حلول تبسيط العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومُصمَّمة للقطاعات المُنظّمة.

وكانت شركة «أبلايد إيه آي» أطلقت منصتها الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «أوبوس» بهدف تبسيط سير العمليات في بيئات العمل الأكثر تعقيداً ورقابةً، لتمكين المؤسسات الكبرى من إعادة تصميم عملياتها التشغيلية المعقدة، وأتمتتها، والإشراف عليها بكفاءة عالية.

وتُعدُّ شركة «أبلايد إيه آي»، التي تتَّخذ من أبوظبي مقراً لها ويعمل لديها أكثر من 350 موظفاً وتمتدُّ أنشطتها عبر الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، من أبرز شركات تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات انطلاقاً من دولة الإمارات.

ويعكس هذا الاستثمار الرؤية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات، وتتمثَّل في تمكين منصات تكنولوجية طورتها مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، وتُسهم في تكامل القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، علاوة على ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً للابتكار التطبيقي على نطاق واسع.

وقال آريا بولرفروشان، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة «أبلايد إيه آي»: تجسِّد هذه الشراكة قناعة مشتركة بأن مستقبل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات سيرتكز في الأساس على الثقة وقابلية التوسع وآلية تسيير العمليات، وبدعم من مبادلة وأربور فينتشرز، سنعمل على تسريع وتيرة التوسع العالمي لمنصة «أوبوس»، مع مواصلة جهودنا في بناء شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أبوظبي.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: نلتزم في مبادلة، ومن خلال صندوق الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتمكين الشركات الوطنية الرائدة، التي تتَّسم برؤية طَموحة وقدرة على الريادة على الساحة العالمية وتدعم استثماراتنا في شركة «أبلايد إيه آي» تطلعاتنا الرامية إلى رعاية روّاد التكنولوجيا التحويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، القادرين على إرساء معايير عالمية جديدة في قطاعَي الابتكار والذكاء الاصطناعي المسؤول وتجسِّد منصة «أوبوس» التي طوَّرتها شركة «أبلايد إيه آي»، نوعية الحلول القابلة للتطوير والآمنة والموجَّهة بحسب القطاعات، والتي تمكّن المؤسسات الإقليمية والعالمية من تعزيز القيمة في القطاعات المنظّمة، ودفع وتيرة التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.

وقال خالد لبابيدي، الشريك في «أربور فينتشرز»: تمثِّل شركة «أبلايد أيه آي» نموذجاً فريداً يجمع ثلاثة اتجاهات رئيسية تشمل: اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وتبسيط اللوائح التنظيمية المعقَّدة، وتلبية احتياجات التحول التشغيلي. وقد أثبتت الشركة قدرتها على تطبيق حلولها على نطاق واسع مع عملاء مُدرجين ضمن قائمة فورتشن 500، مما يعكس تميّزها التقني وخبراتها المتخصصة. ونحن متحمسون لدعم توسعها في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الكبرى.