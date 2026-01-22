إطلاق مجمع المعادن «ميتال بارك» في كيزاد بقيمة 430 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، إطلاق «ميتال بارك»، الذي يعد أول مجمّع للمعادن على مستوى العالم يعمل وفق نموذج «الدفع حسب النمو»، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

كما حضر حفل الإطلاق كلٌّ من عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إلى جانب مسؤولين من مجموعة كيزاد وجهات حكومية.

ويقدِّم مجمّع «ميتال بارك» الذي تم تأسيسه على مساحة 450 ألف متر مربع من قبل شركة «ميتال بارك» باستثمار قدره 430 مليون درهم، نموذجاً تشغيلياً مبتكراً في القطاع الصناعي، صُمِّم خصيصاً لإحداث تحول في طريقة استفادة الشركات العاملة في قطاع الصناعات المعدنية التحويلية من البنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات المتخصصة.

ويأتي هذا النموذج ليقدم منظومة متكاملة تحفز النمو، مقارنة بالمنظومات التقليدية المُجزّأة وعالية الكلفة.

ويتيح هذا النموذج للشركات توسيع نطاق عملها حسب الحاجة من دون استثمارات رأسمالية أولية مرتفعة، وبما يسهم في تحسين كفاءة رأس المال وتسريع الوصول إلى السوق، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالأداء التشغيلي.

وخلافاً للمجمعات الصناعية التقليدية، يوفر «ميتال بارك» بيئة تشغيلية متكاملة، حيث يمارس نشاطه فعلياً ضمن المنطقة الحرة والبر الرئيسي على حد سواء، وبدأ فعلياً عمل مرافق «ميتال بارك» الرئيسية، بما في ذلك مركز الإنتاج ومركز التخزين ومركز الأعمال، بما يتيح لأعضائه البالغ عددهم حالياً 27 عضواً تنفيذ عمليات معالجة المعادن داخل المجمّع. كما توفّر المنظومة قدرات تخصصية مشتركة، ومرافق تخزين آمنة ذات طاقة استيعابية عالية، إلى جانب دعم تجاري وتشغيلي متكامل، لتشكّل بذلك منظومة صناعية قائمة وفاعلة.

ومن خلال البنية التحتية اللوجستية المتكاملة، والمدعومة من مجموعة كيزاد ومجموعة موانئ أبوظبي، يتم تأمين ربط مباشر بين مراحل الإنتاج والتخزين مع ضمان انسيابية حركة التصدير والشحن إلى الخارج. ويُسهم هذا التكامل في تقليل التحديات التشغيلية على امتداد سلسلة القيمة، فضلاً عن تحسين الإنتاجية والانسيابية والموثوقية، وتسريع وصول المصنّعين العاملين ضمن المنظومة إلى الأسواق.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يُشّكل افتتاح ميتال بارك محطة محورية جديدة في مسار التنمية الصناعية ضمن كيزاد، إذ يقدّم نموذجاً مرناً للنمو التدريجي يسهم في خفض عوائق الدخول، ويعزّز كفاءة توظيف رأس المال، ومن خلال تكامل البنية التحتية المتطورة مع الخدمات اللوجستية والصناعية، نوفّر للمصنّعين بيئة داعمة للنمو المستدام. ويؤكد هذا التوجه التزامنا تجاه ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمارات الصناعية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

ومن جانبه، قال فهيد فولادكار، الرئيس التنفيذي لـ «ميتال بارك»: «لا يقتصر هذا المشروع على إنشاء منطقة صناعية جديدة، بل يتمحور حول تطوير نموذج تشغيلي متكامل يمكّن شركات قطاع المعادن من التوسّع بذكاء وكفاءة، مدعوماً ببنية تحتية مشتركة، وخدمات لوجستية متكاملة، ومنظومة خدمات منسّقة تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية اليومية والحدّ من تعقيدها».

وتم تطوير «ميتال بارك» على أسس التميّز التشغيلي، مع التركيز على جوانب السلامة والكفاءة وتنبؤ الخطوات التالية والاستدامة. وقد صُمِّمت العمليات التشغيلية لتقليل المناولة اليدوية، وتقليص فترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فيما تُسهم الأصول المشتركة في تقليل الازدواجية والهدر، بما يضمن مواءمة الأداء التشغيلي مع متطلبات المسؤولية البيئية.

وتعتمد المنظومة في تشغيلها على حلول تقنية حديثة، إذ تعمل منظومة «ميتال بارك» كمنصة رقمية متكاملة؛ تتيح للأعضاء متابعة لحظية للعمليات، وإجراء الطلبات بسهولة، والاستفادة من تنظيم متكامل للعمليات اللوجستية داخل المنظومة.