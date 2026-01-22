1.3 مليار درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 2025 بنمو 26%



الشارقة (الاتحاد)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال عام 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% مقارنة بمبلغ 1.05 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2024.

وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 175.0 مليون درهم، بزيادة نسبتها 4.7% ليصل إلى نحو 3.9 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.7 مليار درهم عن عام 2024.

وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو2.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم.

ويواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 50.0% لتصل إلى 598.8 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ 400.4 مليون درهم خلال عام 2024.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 11.1 مليار درهم، أي ما يعادل 14.0% ليصل إلى 90.3 مليار درهم كما في نهاية عام 2025، مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 45.6 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجّلاً نمواً بنسبة 19.6%.

وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 55.7 مليار درهم مقارنةً بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 81.8% مقارنة بـ 73.6% بنهاية العام السابق.

واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 22.3% من إجمالي الأصول، حيث بلغت 20.2 مليار درهم، مقارنةً بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.

ويواصل المصرف تنفيذ استراتيجيته للنمو مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والابتكار المصرفي لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مركزه التنافسي في السوق المالي الإماراتي والإقليمي.

وفي خطوة تعكس التزام المصرف بتوزيع أرباح مستدامة، اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 20% مقارنة بنسبة 15% في العام السابق، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.

كما وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال المصرف وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة الجمعية العمومية. وستتيح هذه الخطوة للمساهمين الحاليين فرصة الاكتتاب في أسهم جديدة، مما يؤدي إلى رفع إجمالي قاعدة رأس مال المصرف.