أبوظبي تدعو إلى تبني مقاربة جديدة في تطوير النظم الصحية ضمن فعاليات «دافوس»



دافوس (الاتحاد)

دعا معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، إلى ضرورة تحقيق تحوّل جذري في تصميم النظم الصحية وحوكمتها وتوسيع نطاقها، وذلك عبر الانتقال من نظم يغيب فيها التكامل وتُطور الابتكارات بمعزل عن بعضها بعضاً إلى منظور شامل قائم على الذكاء الصحي على مستوى المنظومة ككل. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس.

وخلال حديثه ضمن جلسة حوارية جمعت نخبة من قادة الصحة العالميين وحملت عنوان «الرعاية الصحية تحتاج إلى أفكار جديدة»، أكد معالي المنصوري أن وتيرة الابتكار في القطاع الصحي قد تسارعت، إلا أن النتائج لم ترقَ بعد إلى هذا الزخم المتسارع، مُرجِعاً ذلك إلى استمرار غياب التكامل عن معظم النظم الصحية، ومواصلة تركيزها على العلاج بدلاً من الوقاية.

وأضاف معاليه: لا شكّ أن الصحة هي من أثمن أصولنا، فإذا انصب التركيز عليها، سينعكس ذلك على ازدهار الاقتصادات والمجتمعات على حدٍ سواء، ومن هذا المنطلق، ننظر في أبوظبي إلى الصحة بوصفها بنية تحتية ذكية ومتكاملة، يكون الإنسان في صميمها، والذكاء الاصطناعي داعمها، واضعين نصب أعيننا رؤية ومهمة هدفها رعاية الفرد قبل علاجه، وهنا تكمن المقاربة التي تُمكن النظم الصحية من الانتقال من مفهوم رعاية المرض إلى الاستباقية في بناء إمكاناتها لتكون قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والوقاية من الأمراض، واتخاذ الإجراءات والتدخل المبكر للحفاظ على حياة الأفراد وتعزيز صحتهم ورفاههم.

وأكد معاليه أن منظومة الصحة الذكية في أبوظبي تحقق بالفعل أثراً ملموساً، إذ تُمكّن من الكشف المبكر عن الأمراض، وتسرع وتيرة الاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزز الوقاية بشكل أكثر دقة بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع بأسره.

وشدد المنصوري على أن تطوير الصحة كبنية تحتية يتطلب تكاملاً وشفافية وتركيزاً على مستويات الجودة، مؤكداً أن تحقيق التحول اللازم يحتاج إلى التخلي عن نموذج يفتقر إلى التكامل في مبادراته وتبني منظومة شاملة وموحّدة قادرة على التعلّم والتكيّف ومواصلة التحسن، ومصممة لمواصلة تحقيق أثر إيجابي بشكل تراكمي يتعاظم على المدى الطويل، على أن تبتعد عن وضع الحلول المؤقتة التي تعالج التحديات قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الجهود لأهدافها يستدعي تبني عقلية استراتيجية تتخطى حدود الحاضر وتفكر على المدى البعيد، بالإضافة إلى وضع سياسات حاسمة، والتحلي بالشجاعة لإعادة تصور المنظومة الصحية ككل.

وأدارت الجلسة كاثي بلومغاردن، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات العالمية «رودر فن»، بمشاركة كلّ من مايكل زين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «فريزينيوس»، وديباك ناث، الرئيس التنفيذي لشركة «سميث+نيفيو»، ونادين حشاش-حرام، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بروكسيمي».

ويأتي هذا النقاش استكمالاً للتعاون المستمر بين دائرة الصحة – أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي بصفتها «الجهة العالمية الرائدة للاستكشاف والتجريب» ضمن مبادرة التحول الرقمي في الصحة التابعة للمنتدى.

وفي إطار هذه الشراكة، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي ورقة بحثية بعنوان «عصر جديد للصحة الرقمية: قفزة أبوظبي نحو الذكاء الصحي» قبيل انعقاد اجتماع دافوس، سلطت الضوء على تجربة أبوظبي في الانتقال من الابتكار الرقمي إلى بحوث صحية على مستوى المنظومة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.