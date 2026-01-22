60 ألف مشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة بزيادة 20%



أبوظبي (الاتحاد)

استقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في الفترة من 11 إلى 15 يناير الحالي، أكثر من 60 ألف مشارك، بزيادة قدرها 20% عن نسخة العام الماضي، كما شارك في فعاليات الأسبوع 15 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 400 وزير ومسؤول حكومي، ما يزيد على ضعف دورة العام الماضي.

وأقيم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، وامتدت أجندته الحافلة على مدار خمسة أيام، شهدت مشاركة قادة ومتخصصين من قطاعات الطاقة، والتمويل، والغذاء، والمياه، والبيئة، حيث ركزت النقاشات والمنتديات على تقديم منظور جديد لتحقيق الترابط بين القطاعات العالمية وتوسيع نطاقها وتعزيز تكاملها.

وشهدت فعاليات الأسبوع عقد أكثر من 240 جلسة نقاشية متخصصة، بمشاركة ما يزيد على 800 متحدث، تناولت سبل إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي وحماية الطبيعة، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى.

وتضمنت دورة عام 2026 من الأسبوع مبادرات ومزايا جديدة، شملت إطلاق فعاليات جديدة، وأدوات رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي لرصد أبرز الأفكار وتعزيز التواصل بين الوفود المشاركة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور التقنيات النظيفة في تعزيز المرونة والتكيّف على المستوى العالمي.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة كانت الأضخم منذ انطلاق الأسبوع وبآفاق وتطلعات أوسع، مشيراً إلى أن قادة بارزين من القطاع الحكومي والمالي وقطاع الأعمال والمجتمع اجتمعوا في أبوظبي للتوافق على رؤية مشتركة تتمثل بضرورة تطوير النظم التي تسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس وبناء مستقبل أفضل للجميع.

وقال الرمحي: في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة، لاسيما التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي، شكّل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة حيوية لتحويل الطموحات إلى نتائج عملية، ونتطلع إلى أن تتواصل الحوارات التي بدأت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة على مدار العام لتحفيز الشراكات وتعزيز الاستثمارات وتنفيذ الخطط وتحويل الفرص إلى إنجازات، ونتطلع إلى متابعة التقدم الناتج عن هذه النقاشات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2027.