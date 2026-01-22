خلال جلسة لمنصة «فوربس هاب» بدافوس.. شما بنت محمد تستعرض فلسفة تمكين المرأة في الإمارات

دافوس (وام)

شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في جلسة لمنصة «فوربس هاب» الحوارية، بمنتدى دافوس في سويسرا، تحدثت خلالها عن التحول الحقيقي لدور المرأة في الاقتصاد ليس بوصفه مسألة تمكين تقليدي أو حضور رمزي، بل كجزء من إعادة هندسة شاملة للنموذج التنموي المعاصر انطلاقاً من التجربة الإماراتية.

وتحت عنوان «مغادرة المقعد الخلفي» طرحت الشيخة الدكتورة شما بنت خالد سؤالاً قالت فيه: “هل ما نشهده من صعود للمرأة في الاقتصادات الناشئة هو تغيير حقيقي في موازين القوة أم مجرد تحسين شكلي في الواجهات الإحصائية؟”، وذلك لفتح مساحة وعي جماعي حول معنى المشاركة الاقتصادية الحقيقية وليس للتشكيك.

وتوقفت عند نظرة العالم إلى منطقة الخليج ودولة الإمارات على وجه الخصوص حيث يتقاطع التقدم التكنولوجي والقوة الاقتصادية مع تساؤلات خارجية حول موقع المرأة داخل هذه التحولات.

وأكدت أن التجربة الإماراتية تجاوزت مرحلة تمكين المرأة، لتصبح خياراً استراتيجياً نابعاً من قناعة قيادية راسخة بأن بناء اقتصاد حديث ومستدام لا يمكن أن يتحقق من دون شراكة كاملة مع المرأة.

وسلطت الشيخة الدكتورة شما في الكلمة الضوء على التحول العميق الذي شهده المجتمع الإماراتي بدءاً من الدور التاريخي للمرأة قبل مرحلة النفط، وصولاً إلى انتقالها اليوم إلى مواقع الإنتاج والاستثمار وصناعة القرار.

وأكدت أن الحديث عن المرأة في الإمارات لا ينفصل عن رؤية شاملة لما بعد النفط حيث انتقلت الفلسفة من الرعاية إلى الشراكة ومن الحضور الاجتماعي إلى التأثير الاقتصادي.