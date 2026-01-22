«صحة أبوظبي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير النظم الصحية الذكية

دافوس (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع المرحلة التالية من شراكتهما المعنية بتطوير النظم الصحية الذكية والحياة الصحية المديدة، بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في الصحة الوقائية والشخصية.

تم التوقيع بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبورغ برينده الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة «بلاك روك»، والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال معالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: تشهد النظم الصحية اليوم زخماً متزايداً من الابتكارات الفردية والتجارب الرائدة، إلا أن هذا التطور لا يزال يفتقر إلى التكامل ويعتمد على نهج تقليدي يقوم على الاستجابة للمرض بدل استباق حدوثه ومن خلال شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، نعمل على إحداث تحول في النموذج العالمي للرعاية الصحية عبر الانتقال نحو بنية تحتية ذكية للصحة ترتكز على تكامل البيانات والتقنيات المتقدمة، ويهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة صحية استباقية معززة بالرعاية الشخصية، وتضع الوقاية في مقدمة الأولويات قبل العلاج، وتمكّن أفراد المجتمعات من التمتع بحياة صحية مديدة على نطاق سكاني واسع وحقيقي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة السابقة من الشراكة بين دائرة الصحة في أبوظبي والمنتدى، والتي أسفرت عن إصدار ورقة بحثية مشتركة بعنوان «عصر جديد للصحة الرقمية: قفزة أبوظبي نحو الذكاء الصحي».

وتستعرض الورقة كيف نجحت أبوظبي في بناء منظومة متكاملة تربط بين البيانات السريرية والجينومية ونمط الحياة والبيئية، بهدف التنبؤ بالمخاطر، والوقاية من الأمراض، ودعم صنع السياسات الصحية على نطاق سكاني واسع.

من جانبه، قال الدكتور شيام بيشن، رئيس مركز الصحة والرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: وفي إطار المرحلة المقبلة، ستواصل إمارة أبوظبي دورها كمحور عالمي رائد ضمن منصة المنتدى الاقتصادي العالمي للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وهي شبكة دولية تضم أكثر من 200 جهة من قطاعات الصحة والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير النظم الصحية على مستوى العالم، ودعم نماذج أكثر كفاءة واستدامة تضع الإنسان في صميم منظومة الرعاية.

وضمن المرحلة التالية، ستواصل أبوظبي دورها بوصفها جهة عالمية رائدة للاستكشاف والتجارب ضمن مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى، وهي منصة دولية يقودها رؤساء تنفيذيون ووزراء، وتجمع أكثر من 200 جهة من قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا وصنع السياسات والاستثمار، بهدف تسريع تحول النظم الصحية على مستوى العالم، وإعادة تصوّر مفهوم الصحة من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحلول القائمة على البيانات على نطاق واسع.

وستواصل تجربة أبوظبي في هذا المضمار إلهام الحوارات العالمية ورسم مسارات علاقات التعاون ضمن العديد من المجالات ذات الأولوية، بما يشمل: تطوير مفهوم الحياة الصحية المديدة بدعم من البحوث الصحية، ودور النظم الصحية الذكية في إلهام سياسات الصحة العامة وعملية اتخاذ القرارات وإعداد السياسات على نطاق أوسع، وإدخال التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنظومة الصحية.

وسيتكامل هذا العمل مع المبادرات الصحية الأوسع التابعة للمنتدى، بما في ذلك مبادرة إطالة العمر الصحي، ومجتمع كبار مسؤولي الصحة، والشراكة المعنية باستدامة النظم الصحية وقدرتها على مواجهة التحديات التي يقودها المعنيون، بما يتيح فرصاً لربط تجربة أبوظبي مع قادة إعداد السياسات والقطاع الصحي والاستثمار على المستوى العالمي.