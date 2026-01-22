حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يُطلقان «البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي»



دافوس (الاتحاد)

أطلقت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن اجتماعات الدورة الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا «البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي»، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الحكومات والمؤسسات من الانتقال إلى نماذج أكثر استباقية ومرونة في استشراف المتغيرات العالمية، وتسريع اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يعزز جاهزيتها للتعامل بكفاءة وفعالية مع التحولات المتسارعة.

وشهدت أعمال المنتدى توقيع وثيقة تعاون وشراكة تمهيداً للبدء بتنفيذ البرنامج، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ولاري فينك، رئيس مجلس إدارة «بلاك روك»، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، ووقّعها كل من هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومارون كيروز، المدير العام في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويهدف «البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي» إلى ترسيخ استخدام الذكاء الاستراتيجي أداة محورية لقراءة التوجهات المستقبلية العالمية، واستشراف الفرص والمخاطر لتطوير استراتيجيات أكثر استباقية وجاهزية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية.

ويمثل البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي مبادرة دولية رائدة تعكس توجهاً متقدماً لتعزيز دور الذكاء الاستراتيجي في استشراف المستقبل وصناعة القرار، وسيعمل على إطلاق مبادرات عدة، من أبرزها، تنظيم منتدى عالمي للذكاء الاستراتيجي في الإمارات، وإنشاء أول تحالف عالمي للذكاء الاستراتيجي، وإطلاق مسرعات الذكاء الاستراتيجي، وإطلاق أكاديمية الذكاء الاستراتيجي.

وأكدت هدى الهاشمي أن إطلاق البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي يمثل إضافة نوعية تعزز التعاون الدولي، وتسرِّع الانتقال إلى نهج استشرافي متقدم، ويعكس الحضور الفاعل والمؤثر لدولة الإمارات في المحافل الدولية، ويجسد رؤيتها الاستباقية في تمكين الحكومات حول العالم من تطوير نماذج مستقبلية متقدمة، قادرة على قراءة التحولات العالمية مبكراً، وتحويل البيانات والمعرفة إلى قرارات استراتيجية دقيقة وسريعة وقابلة للتنفيذ، بما يعزز جاهزية الحكومات.

وقالت إن البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي يمثل إضافة نوعية ومساهمة جديدة لحكومة دولة الإمارات في دعم ابتكار وتطوير النماذج المستقبلية، ويعكس رؤاها المشتركة مع المنتدى في تعزيز التعاون الدولي لتمكين الحكومات عبر تسهيل الانتقال إلى نهج استباقي لاستشراف المستقبل.

من جانبه، قال ستيفان مارغنثلر، المدير الإداري في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن هذا التعاون يعكس أهمية دمج الذكاء الاستراتيجي والاستشراف في صميم عملية صنع القرار الحكومي، معرباً عن حرص المنتدى على تعميق الشراكة من خلال المضي قدماً في تطوير برنامج عالمي للذكاء الاستراتيجي يدعم صناع السياسات في التعامل مع التحديات، واغتنام الفرص، وتعزيز الحوكمة.