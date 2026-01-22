الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تبرز دورها في رسم مستقبل التجارة العالمية خلال جلسة حوارية في «دافوس»

الإمارات تبرز دورها في رسم مستقبل التجارة العالمية خلال جلسة حوارية في «دافوس»
22 يناير 2026 23:03


دافوس (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات في جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن أعمال النسخة الجارية من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تناولت الدور المتنامي للدولة في الإسهام برسم ملامح مستقبل التجارة العالمية، في ظل تسارع التحولات الجيوسياسية وتغير موازين القوة الاقتصادية العالمية.
وناقشت الجلسة سبل الحفاظ على تجارة مفتوحة قائمة على القواعد، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
وجمعت الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والبروفيسور سيمون إيفنيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية بالمعهد الدولي للتنمية، وذلك في إطار سلسلة من الحوارات الدولية التي تبحث تطورات حوكمة التجارة العالمية ونماذج التعاون الاقتصادي الدولي الجديدة.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي: تقوم رؤية دولة الإمارات للتجارة الدولية على الانفتاح والشراكة والمرونة، بما يتيح الاستجابة الفاعلة للتغيرات العالمية المتسارعة، ويعزز التعاون بين الاقتصادات المختلفة.
وأوضح معاليه أن التحولات الراهنة في النظام التجاري العالمي تتطلب شركاء موثوقين وقادرين على حماية الأسواق المفتوحة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن سياسة الإمارات التجارية ترتكز على بناء جسور بين الاقتصادات، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، ودعم نظام تجاري عادل يخدم الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.
وأضاف معاليه: «مبادرة مستقبل الاستثمار والتجارة تمثل نموذجاً عملياً لرؤية الإمارات في تطوير أطر تجارية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتواكب تطورات التجارة الرقمية، وتعزز مرونة سلاسل الإمداد، وتدعم النمو المستدام».
وأشار معالي الدكتور الزيودي إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً موثوقاً للتجارة يربط بين الشرق والغرب، مؤكداً أن هذه الجهود ترسّخ دور الدولة منصة للحوار والتعاون وتقديم حلول عملية في وقت تتطلب فيه التجارة العالمية مستويات أعلى من الثقة والاستقرار.
من جانبه، قال سيمون إيفنيت: «يشهد العالم مرحلة جديدة تتراجع فيها مركزية قيادة التجارة العالمية، ما يفتح المجال أمام دول تمتلك سياسات منفتحة ومؤسسات قوية للقيام بدور قيادي بنّاء».

