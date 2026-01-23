السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
23 يناير 2026 09:32

يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو، وسط تعرض الدولار لضغوط كبيرة بعد ​الهبوط الذي شهدته الأصول الأميركية مطلع الأسبوع.

ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة للانخفاض بواحد في المئة وهو أسوأ أداء له في أسبوع منذ يونيو 2025. واستقر اليورو عند ⁠1.1751 دولار وحوم بالقرب من أعلى مستوى ⁠له في ثلاثة أسابيع الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3496 دولار بالقرب ​من أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت عملة بتكوين 0.37 بالمئة إلى 89518.13 دولار مبتعدة قليلاً عن أدنى مستوى ‌لها في أسبوع الذي لامسته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
