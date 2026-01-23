الذهب والفضة والبلاتين عند مستويات غير مسبوقة

سجلت معادن الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4951.91 دولار للأوقية بحلول الساعة 0358 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى ​قياسياً مرتفعاً عند 4966.59 دولار في وقت سابق من ‌اليوم.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير ​0.8 بالمئة إلى 4952.80 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة في ​المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 98.71 ‍دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 99.20 دولار في وقت سابق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2639.40 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2684.43 دولار في وقت سابق، ‌فيما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1903.10 دولار.