الإمارات تعزّز التعاون لتحفيز العمل الجماعي العالمي في مجال المياه



دافوس (وام)

أكدت دولة الإمارات، مجدداً دورها الريادي في دبلوماسية المياه على الصعيد العالمي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026. حيث ترأّس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى، تركّزت حول حشد الاستثمارات، وتسريع وتيرة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز التعاون متعدد الأطراف في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال بنهاية عام 2026.

وفي 20 يناير، وقّع سعادة بالعلاء مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة من أجل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم، نظمت وزارة الخارجية الإماراتية والمنتدى الاقتصادي العالمي جلسةً رفيعة المستوى في جناح دولة الإمارات بعنوان: «إطلاق التمويل والاستثمار في مجال المياه: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026». وقد شارك في الجلسة عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، من أجل مناقشة سبل تنفيذ مذكرة التفاهم ومسارات توسيع نطاق التمويل والاستثمار في مجال المياه تمهيداً لعقد المؤتمر.

وفي كلمته الافتتاحية، قال بالعلاء: «دعونا ننقل قضية المياه من هامش النقاشات إلى صلب عملية صنع القرار. ولتحقيق أهدافنا العالمية المشتركة ذات الصلة بالمياه، ينبغي علينا أن ننتقل من المشاريع إلى إنشاء المنصات، مما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الابتكار، وتمكين الدول من سرعة التنفيذ على نطاق واسع. وسيشكل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة عالمية بارزة للقطاعين العام والخاص لتقديم حلول جديدة، وحشد رأس المال، وتعزيز التعاون في كافة القطاعات المتعلقة بالمياه. وهذه هي الفرصة السانحة لنعمل معاً -في شتى القطاعات والمؤسسات- من أجل تحويل الطموحات إلى أثر ملموس».

علاوة على ذلك، وفي سبيل مواصلة النقاش حول سد فجوة التمويل في مجال المياه، شاركت دولة الإمارات، إلى جانب السنغال ومنظمة ووتر أيد (Water Aid)، في استضافة جلسة مائدة مستديرة بعنوان: «مرونة التمويل: واقع جديد لقطاع المياه» وقد ركّزت الجلسة على مناقشة كيفية الاستفادة من مشهد التمويل المستدام لدفع الحلول المائية المرنة والمستدامة.

وقد واصل بالعلاء المشاركة في العديد من الفعاليات بهدف تعزيز الزخم للمشاركة الفاعلة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما في ذلك فعالية CDP-Ecolab بعنوان: «فوائد المياه: كيف يتمكن قادة الأعمال من ضمان الأداء في عالم يزداد عطشاً».

وتأتي أنشطة منتدى دافوس امتداداً لسلسلة من النقاشات المخصصة التي تجريها دولة الإمارات في الحوارات التفاعلية بشأن مؤتمر المياه ضمن محور: «الاستثمار من أجل المياه». حيث ستسهم الرؤى والمخرجات المستخلصة من هذه الحوارات بشكل مباشر في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى المزمع عقده في داكار، بالسنغال في الفترة من (26-27 يناير 2026)، كما تسهم في صياغة خريطة طريق دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.