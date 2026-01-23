السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات تستكشف في دافوس فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات اقتصاد المستقبل

الإمارات تستكشف في دافوس فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات اقتصاد المستقبل
23 يناير 2026 17:31


دافوس (الاتحاد)
جدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة في قطاعات اقتصاد المستقبل مع الدول والتكتلات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى لتحقيق المصالح المتبادلة، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزراء ومسؤولين وقادة أعمال ورؤساء تنفيذيين لشركات كبرى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) دافوس.
وعقد معالي الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع كل من: معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ومعالي مانيندر سيندهو، وزيرة التجارة الدولية في كندا، ومعالي خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة في الكويت، ومعالي سوفاجي سيثومبن، وزيرة التجارة في تايلاند، ومعالي لويس ألبيرتو جاراميو، وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات في الإكوادور، ومعالي لطفي صديقي، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش، ومعالي نيكولا فوريسييه، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في فرنسا، ومعالي نارا تشاندارابابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش في الهند.
وتمحورت هذه اللقاءات الثنائية حول سبل تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات تجارية واستثمارية تحقق النمو الاقتصادي المتبادل.
وقال معاليه: «إن مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس التزامنا بمواصلة دعم النمو والازدهار الاقتصادي على المستوى العالمي، ونؤمن دائماً بأن الشراكات الدولية القوية هي أساس تحقيق التنمية والرخاء للعالم أجمع».
وأضاف: تركزت نقاشاتنا في دافوس حول تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار عبر بناء شراكات أوثق مع دول تتشارك معنا الرؤية المستقبلية ذاتها، ومن خلال العمل ضمن نظام تجاري منفتح وقائم على القواعد، يمكننا المضي قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام لشعوب العالم كافة.
وضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، شارك معالي الزيودي في العديد من الجلسات الحوارية والمنتديات، مسلطاً الضوء على سياسات دولة الإمارات لمواكبة المشهد التجاري العالمي، وتسريع نمو الصناعات المتقدمة، وتمكين مشاركة أكبر للدول والشركات في سلاسل الإمداد العالمية.
كما شارك معاليه في إطلاق الإصدار الثالث من تقرير تكنولوجيا التجارة العالمية السنوي، الذي يحلل التقدم المحرز في مستويات اعتماد التكنولوجيا في النظام التجاري العالمي.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد معالي الزيودي سلسلة اجتماعات مع قيادات شركات عالمية كبرى لبحث آليات تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، شملت قادة شركات: إمبراير، وكارلايل، وكوالكوم، وتيك ماهيندرا، وسينجنتا، وبلاك روك، ومجلة TIME.
وأكد معاليه أهمية التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص، داعياً الشركات العالمية إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الابتكارية في دولة الإمارات الداعمة للتوسع والنمو.
ويُعد المنتدى الاقتصادي العالمي منصة رئيسة تجمع قادة الدول وصنّاع القرار لمناقشة التحديات العالمية الملحّة.
وقد ركّز اجتماع هذا العام على أهمية الحوار والتعاون لمواجهة تحديات الحاضر واغتنام فرص المستقبل.

 

