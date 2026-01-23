«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تشارك في فاعلية حول «التغذية خلال الأزمات الإنسانية»



دافوس (الاتحاد)

شاركت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في «طاولة مستديرة» تحت عنوان «دق ناقوس الخطر: القيادة العالمية للتغذية خلال الأزمات الإنسانية»، والتي عُقدت ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس - 2026»، لمناقشة التحولات العالمية الحاسمة المطلوبة لتعزيز الوقاية من أزمات التغذية والاستجابة لها بفعالية، وكيفية حماية الأطفال بشكل أفضل قبل تفاقم الأزمات.

وجاءت الطاولة المستديرة بمثابة حوار، شارك فيه سعيد العطر المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ورانيا دقش كامارا مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، حيث مثّلت الجلسة فرصة نادرة للانتقال من مجرد النقاش إلى توافق مشترك، والدعوة إلى قيادة عالمية حاسمة لوضع حد لحالات المجاعة.

وركّزت الطاولة المستديرة، على كيفية الانتقال من الاستجابة المتأخرة إلى العمل الاستباقي والوقائي في أزمات التغذية، والدور المحفّز الذي يمكن للمؤسسات الخيرية أن تضطلع به، ومدى قدرتها على مواءمة مواردها وأطرها الزمنية، وتوثيق تعاونها مع «اليونيسف» وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، لتعزيز الجاهزية العالمية لمواجهة مخاطر الجوع، ودعم آليات معززة لحماية الأطفال من سوء التغذية.

وأكد سعيد العطر، التزام مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالمساهمة في إيجاد حلول مستدامة للتحديات، التي يواجهها العالم للقضاء على الجوع وسوء التغذية بين الأطفال في مناطق عدة، خصوصاً في البلدان التي تعاني ظروفاً صعبة بسبب النزاعات والأزمات المالية وتداعيات التغير المناخي.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تطوير شراكاتها مع «اليونيسف»، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وسائر المنظمات الأممية، لتمكين المجتمعات الأقل حظاً من الوصول إلى رؤى واقعية تتعلق بالأمن الغذائي، والمشاركة الفعّالة في الجهود الدولية لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.