اقتصاد

«غرفة عجمان» تشارك في معرض جلفود 2026

«غرفة عجمان» تشارك في معرض جلفود 2026
23 يناير 2026 17:38


عجمان (الاتحاد)
تشارك غرفة عجمان بجانب ست منشآت صناعية من أعضائها، في معرض جلفود 2026 في دبي، الذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الحالي، وذلك بهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة، وفتح آفاق وأسواق عالمية جديدة أمام المنتج المحلي، وترسيخ مكانة عجمان مسهماً رئيساً في صناعة وتجارة الأغذية والمشروبات محلياً وخليجياً ودولياً.
وأكدت جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن الهدف من المشاركة في المعرض العالمي هو الترويج للقدرات الصناعية في إمارة عجمان، والاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة والمبكرة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية بشكل عام، بجانب تكوين شراكات استراتيجية، لا سيما في ظل تواجد أصحاب الأعمال والمستثمرين من دول العالم.
وقالت إن مشاركة الغرفة في المعرض تتماشى مع توجهات رؤية عجمان الرامية إلى توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري محفز، من خلال دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتنويع برامج الترويج للاستثمار، وتوسيع شبكات التجارة، بما يسهم في تمكين المنتج المحلي وفتح آفاق جديدة أمامه في الأسواق الخارجي.
يذكر أن معرض جلفود دبي 2026 سيعقد عبر موقعين هما مركز دبي التجاري العالمي «DWTC» و مركز دبي للمعارض «DEC» في مدينة إكسبو دبي.

