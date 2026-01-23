«تي إتش آي» تبدأ أعمال إنشاء مجمّع رأس الخيمة للتصنيع الذكي



رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركة «تي إتش آي» القابضة لإدارة الاستثمارات، عن وضع حجر الأساس لمشروع مجمّع رأس الخيمة الذكي للتصنيع، استعداداً للبدء بأعمال الإنشاء في أول مشروع صناعي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعد هذا المشروع أول تطوير ضمن منصة «تي إتش آي» الصناعية والعقارية في الشرق الأوسط، ويمثل ركيزة محورية في استراتيجية الشركة طويلة الأمد لدعم التصنيع المتقدم وتوطين الصناعات في المنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع ضمن منطقة الحمرا التابعة لمنطقة رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وصمم لاستقطاب شركات التصنيع والصناعات عالية القيمة، التي تتطلع إلى مرافق حديثة وقابلة للتوسع، وبمواصفات فنية متقدمة في دولة الإمارات.

حضر حفل وضع حجر الأساس، ممثلون عن الجهات الحكومية المحلية والمؤسسات المالية، بجانب شركاء صناعيين من مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع ضمن برنامج التطوير الصناعي لإمارة رأس الخيمة.

ومن المخطط أن يكون مجمّع رأس الخيمة الذكي للتصنيع مشروعاً صناعياً عالي المواصفات، صمم خصيصاً لتلبية متطلبات قطاعات التصنيع المتقدم والذكي.

وسيدعم المجمع مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك صناعات الطاقة الجديدة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الصناعية مع دمج اعتبارات الاستدامة والتخطيط البنيوي الفعّال.

وبصفتها المطور ومدير الأصول والمشغل للمشروع، ستتولى شركة «تي إتش آي» إدارة المجمّع والإشراف على جميع مراحله من التطوير والإنشاء إلى الإدارة والتشغيل طويل الأمد على أن يتم تنفيذ أعمال البناء على مراحل، وفقاً لمتطلبات المستأجرين وجاهزية التشغيل.

وقال فرانك وو مؤسس شركة «تي إتش آي»، إن بدء أعمال الإنشاء في رأس الخيمة يشكل خطوة محورية في مسيرة توسّع الشركة دولياً، ويجسّد هذا المشروع التزامها بتوظيف خبراتها في تطوير وإدارة المناطق الصناعية لبناء منصات صناعية عالية الجودة في الشرق الأوسط، تدعم النمو الصناعي المستدام والتنويع الاقتصادي.

من جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز، إن المشروع ينتقل من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي، ويجسد حجم وطموح المجمّع الصناعي ثقة الشركاء العالميين في كل من راكز والإمارة كوجهة رائدة للتصنيع المتقدم، فيما يسهم هذا التعاون في تمكين أنشطة صناعية عالية القيمة، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز الابتكار الصناعي المستدام.