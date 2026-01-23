«دبي الصناعية» تستعرض منظومتها المتكاملة خلال جلفود 2026



دبي (الاتحاد)

تسلط مدينة دبي الصناعية، خلال مشاركتها في معرض جلفود 2026 الذي يعقد في الفترة من 26 حتى 30 يناير الجاري، الضوء على دورها المحوري الذي تضطلع به منذ أكثر من عقدين في دعم وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات وتعزيز تنافسيته محلياً وعالمياً.

كما تسلط الضوء على بيئة أعمالها المتكاملة المدعومة بشبكة لوجستية قوية وموقع إستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي وشبكة الطرق الرئيسة ومحطة شحن قطارات الاتحاد، بما يعزز مكانتها وجهة مفضلة لنمو شركات الأغذية والمشروبات.

وتبرز المدينة بنيتها التحتية المتقدمة التي تشمل الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية إلى جانب ست مناطق صناعية متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية حيوية من بينها الأغذية والمشروبات.

وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1100 عميل من كبرى الشركات العالمية والإقليمية، إلى جانب 350 مصنعاً دخلت حيز التشغيل من بينها شركات رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات مثل باتشي وتمور البركة وهيمالايا ويلنس التي تعمل على إنشاء أول مصانعها خارج الهند في مدينة دبي الصناعية لإنتاج المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية المصنوعة من الأعشاب.

وأكد سعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للقطاع الصناعي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه دولة الإمارات ودبي في تحقيق التنمية المستدامة عبر الابتكار يسهم في تعزيز دورها في رسم مستقبل قطاع الغذاء العالمي، مشيرا إلى التزام مدينة دبي الصناعية بتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم نمو شركات الأغذية والمشروبات وتوسيع أعمالها بما يتماشى مع مستهدفات مشروع 300 مليار والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ويحظى زوار منصة مدينة دبي الصناعية بفرصة التعرف إلى إسهامات شركاتها الصناعية في دعم الاستدامة، حيث يسهم عملاؤها في إنتاج أكثر من 70 ميجاواط من الطاقة النظيفة سنويا بدعم من شراكتها الإستراتيجية مع شركة سيمنز العالمية لتعزيز التميز الصناعي وتحقيق النمو المستدام.