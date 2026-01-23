«غرف دبي» تختتم بعثتها التجارية إلى اليونان



دبي (الاتحاد)

بحثت غرف دبي آفاق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة مع القطاعين العام والخاص في اليونان، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتعاون في القطاعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية نظمّتها غرف دبي إلى العاصمة اليونانية أثينا، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وذلك في إطار مبادرة «ممرات النمو» التي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات اليونانية المعنية من القطاعين العام والخاص.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن دبي واليونان ترتبطان بعلاقات راسخة على كافة المستويات، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتوسيع الشراكات الإستراتيجية وتعزيز مسارات التعاون المشترك على المستوى الدولي، حيث نسعى من خلالها إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية ومستدامة.

وأجرى وفد غرف دبي، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في اليونان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وضمت قائمة الجهات التي اجتمع معها وفد الغرف خلال الزيارة كلاً من وزارة الخارجية اليونانية، والصندوق الوطني للاستثمار في اليونان الذي يشرف على محفظة واسعة من الشركات التابعة والمملوكة للحكومة اليونانية ويدير أصولاً بقيمة 11.7 مليار يورو، بالإضافة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة أثينا، أكبر غرفة تجارية في اليونان حيث تضم في عضويتها أكثر من 120 ألف شركة.

كما شملت الجهات التي اجتمع معها الوفد خلال الزيارة، الاتحاد اليوناني للشركات، والذي يضم في عضويته 3500 شركة تشكل 50% من الأنشطة الاقتصادية في اليونان ويبلغ إجمالي أصول أعضاء الاتحاد 416 مليار يورو، بالإضافة إلى هيئة ترويج الاستثمار والتجارة اليونانية، وفرع شبكة إنديفور العالمية لرواد الأعمال في اليونان والتي تضم في عضويتها 174 شركة تبلغ عائداتها الإجمالية 3.9 مليار يورو.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات بعثتها التجارية إلى اليونان، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا، حيث وقع المذكرة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ولوانيس براتاكوس، رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا، وذلك بهدف الارتقاء بالعمل الثنائي وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والصناعة وفتح آفاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دبي وأثينا، بما يخدم مصالح المستثمرين والشركات.

كما تنصّ المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات البعثات الرسمية والوفود التجارية والاقتصادية وتقديم الدعم لأعضاء غرف دبي وغرفة تجارة أثينا بما يساهم في تعزيز التجارة، ونمو فرص الاستثمار وعقد الشراكات التجارية.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي واليونان قد بلغت 2 مليار درهم في العام 2024، بنمو 13.7% على أساس سنوي، فيما يستمر عدد الشركات اليونانية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي في الارتفاع، حيث انضمت 102 شركة يونانية إلى عضوية الغرفة خلال العام 2025، ليصل بذلك إجمالي الشركات اليونانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 419 شركة بنمو 22.5% على أساس سنوي.