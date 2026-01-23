58.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأسبوع الماضي سواء من حيث الأداء أو نشاط التداولات حيث حققت مكاسب سوقية جاوزت 58.81 مليار درهم موزعة بواقع 26.55 مليار درهم لسوق دبي المالي، ونحو 32.25 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما انعكس على ارتفاع المؤشرات في كلا السوقين بنسبة %2.6 في دبي و%1.6 لمؤشر سوق أبوظبي.

كما نشطت قيمة التداولات لتتجاوز حاجز 10.59 مليار درهم بعد تداول نحو 3.15 مليار سهم خلال 191 ألفاً و833 صفقة في كلا السوقين.

وتضمّنت المكاسب أيضاً عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، حيث جاءت محصلة الأجانب صافي شراء بنحو 983 مليون درهم موزعة بواقع 625.58 مليون درهم في سوق أبوظبي، وصافي شراء بقيمة 357.5 مليون درهم في سوق دبي.

وإلى ذلك جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بنحو 830.36 مليون درهم منها 569.38 مليون درهم في سوق العاصمة، و260.98 مليون درهم في دبي المالي.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 573.66 مليون درهم، بعد استحواذهم على 31.5% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 26.4% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.491 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.917 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 21.17 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 73 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 625.58 مليون درهم صافي (شراء).

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 61% من قيمة التداولات وأيضاً 60.5% من كمية التداولات. وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين الإماراتيين بقيمة 625.58 مليون درهم (بيع). وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 569.38 مليون درهم كمحصلة (شراء). وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيع) بقيمة 569.38 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ بنحو 162.51 نقطة وبنسبة 1.6% عند مستوى 10285.77 نقطة مقارنة مع 10123.26 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 120 ألفاً و788 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.74 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.99 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 32.25 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.148 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.116 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.844 مليار درهم لتشكّل ما يقارب من 51.2% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 1.486 مليار درهم لتشكل ما نسبته 41.2% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 357.5 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.785 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.115 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 357.5 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.419 مليار درهم تشكل ما نسبته 67.17% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.158 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 59.93% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 260.98 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 260.98 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.182 مليار درهم وباعوا بقيمة 1.443 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بمقدار 168.24 نقطة بنسبة 2.66% عند مستوى 6484.38 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6316.14 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 3.602 مليار درهم بعد تداول نحو 1.41 مليار سهم خلال 71 ألفاً و540 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 26.55 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.068 تريليون درهم مقابل 1.042 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.