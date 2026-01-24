الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ICIS»: سلطان الجابر يتصدر قائمة أقوى 40 شخصية مؤثرة بقطاع الكيماويات لعام 2026

«ICIS»: سلطان الجابر يتصدر قائمة أقوى 40 شخصية مؤثرة بقطاع الكيماويات لعام 2026
24 يناير 2026 17:49


لندن ونيويورك (الاتحاد)
أعلنت «ICIS» المجموعة المستقلة لخدمات بيانات ومعلومات السلع قائمتها لأقوى 40 شخصية مؤثرة في قطاع الكيماويات لعام 2026، وتعد هذه القائمة تصنيف عالمي لأبرز الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الذين يُحدثون أكبر أثر إيجابي في شركاتهم وفي قطاع الكيماويات عالمياً.

أخبار ذات صلة
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور

وقالت المجموعة، إن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG» تصدر قائمة عام 2026 التي نشرتها المجموعة على موقع مجلة «ICIS Chemical Business»، وذلك بعد فوزه أيضاً بجائزة «ICIS» لأفضل رئيس تنفيذي في القطاع لعام 2025.
وقال جوزيف تشانغ، المحرر المسؤول عن الشؤون العالمية لمجلة «ICIS Chemical Business»: «يقود معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خطواتٍ ستُحدث نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات العالمي من خلال تأسيس مجموعة بروج الدولية والاستحواذ على شركة كوفيسترو، المُنتجة لمادة البولي يوريثان».
وأضاف: «سيُؤدي الاندماج المرتقب بين شركة بروج في أبوظبي، وشركة بورياليس في النمسا، وشركة نوفا للكيماويات في كندا، إلى تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، وإنشاء كيان رائد في مجال البولي أوليفينات على مستوى العالم».
وكانت شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، قد استكملت الاستحواذ على شركة «كوفيسترو»، وتحرز تقدماً في إجراءات التأسيس المقترح لـ «مجموعة بروج الدولية»، حيث تسعى «XRG» إلى أن تصبح من بين أكبر ثلاثة مزودين للكيماويات على مستوى العالم. ومع توقعات نمو الطلب العالمي على الكيماويات بنسبة 70% بحلول عام 2050، ستساهم الصفقتان في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع الكيماويات العالمي.
جدير بالذكر أن «مجموعة ICIS» تعد مزوداً عالمياً رائداً للمعلومات والبيانات والتحليلات الخاصة بأسواق الكيماويات والطاقة والغاز.
وتُعدّ قائمة ICIS لأفضل 40 شخصية مؤثرة يتم اختيارها من قِبل فريق تحرير الشؤون العالمية لمجموعة ICIS، وذلك بناءً على تميز هؤلاء المسؤولين ورؤيتهم في واحدٍ أو أكثر من مجموعة من المجالات التي تشمل: المشروعات، وتحقيق الربحية وخلق القيمة للمساهمين، وإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ وإدارة محافظ الاستثمار، ودعم الابتكار، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©