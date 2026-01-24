الإحصائي الخليجي: 83.6 مليون نسمة عدد سكان دول «التعاون» بحلول 2050



توقع تقرير المؤشرات السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، أن يستمر النمو السكاني خلال الفترة من 2025-2050 (حسب توقعات الأمم المتحدة) ليصل عدد سكان دول المجلس إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، مع تضاعف متوقّع في أعداد كبار السن ليبلغوا أكثر من 5.5 مليون نسمة، الأمر الذي يسلّط الضوء على أهمية تطوير سياسات طويلة الأمد في مجالات التخطيط العمراني، والرعاية الصحية، وسوق العمل، والحماية الاجتماعية، لضمان استدامة التنمية في دول المجلس.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد السكان في دول المجلس بلغ نحو 61.5 مليون نسمة بنهاية عام 2024، مسجلاً زيادة قدرها 8.5 مليون نسمة مقارنة بعام 2019، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.8%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي تقريباً، ما يعكس ديناميكية ديموغرافية متسارعة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتركيب العمري، أشار التقرير إلى أن الفئة العمرية في سن العمل (15-64 سنة) شكّلت النسبة الأكبر من السكان بواقع 76.7% على مستوى المجلس، مقابل 20.6% لفئة الأطفال (0-14 سنة)، ونحو 2.6% لكبار السن (65 سنة فأكثر)، ما يعكس طابعًا شبابيًا للسكان ووفرة في القوى العاملة، مع تسجيل معدل إعالة كلي يقارب 30 شخصًا من الأطفال وكبار السن لكل 100 شخص في سن العمل.

كما بلغت نسبة الذكور 62.7% مقابل 37.3% للإناث على مستوى دول المجلس، وبنسبة نوع وصلت إلى 168 ذكرًا لكل 100 أنثى، وهو ما يُعزى إلى طبيعة التركيبة السكانية المرتبطة بالأيدي العاملة الوافدة.