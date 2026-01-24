الإمارات ضمن أكبر المسارات الجوية العالمية ازدحاماً في يناير

رشا طبيلة (أبوظبي)

حجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة أكبر 20 مساراً دولياً للسفر الجوي من حيث السعة المقعدية في يناير الجاري أو أكثر المسارات ازدحاماً على مستوى العالم، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت البيانات التي تُظهر أكثر المسارات ازدحاماً بين دولتين في يناير، إلى أن المسار الجوي بين الهند والإمارات سجل المرتبة الخامسة عالمياً في السعة المقعدية بواقع 2.4 مليون مقعد في يناير الجاري.

وتفصيلاً حول أكثر المسارات الجوية ازدحاماً في يناير الجاري، يتصدر مسار المكسيك إلى الولايات المتحدة بواقع 4.778.730 مقعداً، ثم اليابان إلى كوريا الجنوبية بواقع 3.087.609 مقاعد، يليها إسبانيا إلى المملكة المتحدة بواقع 2.969.093 مقعداً، ثم كندا إلى الولايات المتحدة الأميركية بواقع 2.735.348 مقعداً، يليها الهند إلى الإمارات بواقع 2.338.747 مقعداً، ثم تايوان إلى اليابان بواقع 1.776.198 مقعداً، وبعد ذلك المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأميركية بواقع 1.741.861 مقعداً، ثم ألمانيا إلى إسبانيا بواقع 1.708.238 مقعداً، يليها إيطاليا إلى إسبانيا بواقع 1.676.334 مقعداً، ثم الصين إلى كوريا الجنوبية بواقع 1.673.769 مقعداً، بعدها الصين إلى تايلاند بواقع 1.495.201 مقعد، ثم الصين إلى هونغ كونغ بواقع 1.469.167 مقعداً، ثم مصر إلى السعودية بواقع 1.434.484 مقعداً، يليها السعودية إلى الإمارات بواقع 1.373.488 مقعداً، ثم إيرلندا إلى المملكة المتحدة بواقع 1.354.372 مقعداً، يليها ألمانيا إلى تركيا بواقع1.349.461 مقعداً، ثم بورتوريكو إلى الولايات المتحدة بواقع 1.292.228 مقعداً، والصين إلى اليابان بواقع 1.248.996 مقعداً، ثم كوريا الجنوبية إلى فيتنام بواقع 1.222.287 مقعداً، وأخيراً في القائمة، إندونيسيا إلى ماليزيا بواقع 1.200.680 مقعداً.

وتتصدّر الإمارات دول الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران خلال شهر يناير الجاري، بواقع 8.3 مليون مقعد بنمو %6.8 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المؤسسة لشهر يناير الجاري، لتستحوذ الدولة على حصة%21 من إجمالي السعة المقعدية بالمنطقة، وسجلت منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيانات المؤسسة، إجمالي 40 مليون مقعد خلال يناير الجاري بنمو8.4%.

ويستمر مطار دبي الدولي في تحقيق الصدارة بالسعة المقعدية في يناير بواقع 5.5 مليون مقعد بنمو 3.8%، في وقت يُحقِّق مطار زايد الدولي المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في يناير بواقع 1.7 مليون مقعد، مقارنة مع 1.55 مليون مقعد في يناير من العام الماضي بنمو 10%،

وفيما يتعلق بالناقلات الوطنية، تتصدَّر «طيران الإمارات» السعة المقعدية بالمنطقة، بواقع 3.4 مليون مقعد في يناير الجاري، بنمو 5% مقارنة مع يناير 2025، فيما سجّلت «الاتحاد للطيران» أعلى نمو في السعة المقعدية، مقارنة بالناقلات الأخرى في المنطقة، بواقع 25%.