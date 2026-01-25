«غُرف دبي» تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع صربيا

بلغراد (الاتحاد)

بحثت غُرف دبي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية صربيا، وذلك خلال فعاليات بعثة تجارية نظّمتها الغرفة إلى العاصمة الصربية بلغراد، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأّس البعثة التجارية إلى صربيا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وذلك في إطار مبادرة «ممرات النمو» الهادفة إلى ترسيخ أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية وفتح فرص جديدة للشراكات الاقتصادية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن علاقات التعاون المتنامية بين دبي وصربيا تعكس الالتزام المشترك ببناء آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، وإن الزيارة فرصة لتعزيز الحوار بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف سبل تطوير شراكات استراتيجية تدعم الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتُسهم في خلق فرص نوعية وتنمية قطاعات حيوية، وذلك انسجاماً مع جهود غرف دبي المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ شراكات بناءة مع الأسواق العالمية.

وعقد الوفد، خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات وطاولات النقاش المستديرة لمناقشة آفاق تعزيز التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصربية، شملت اجتماعاً مع وزارة التجارة الداخلية والخارجية بجمهورية صربيا، بحضور معالي جاغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية، ناقش الجانبان خلاله آفاق دفع الروابط الاستثمارية والتجارية الثنائية إلى مسارات أوسع وأكثر تنوعاً في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الغذاء والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، كما تم بحث سبل التعاون في مجال استقطاب الكفاءات التقنية.

ووجّه وفد الغرفة، خلال الاجتماع، دعوة للشركات الصربية للمشاركة في المعارض التجارية المتخصصة التي تستضيفها دبي.

وعقد وفد بعثة غرف دبي طاولة نقاش مستديرة مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، بمشاركة 7 من أبرز روّاد الأعمال في مجال تقنية الأعمال في هذا البلد، تم خلاله استعراض مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم توسُّع الشركات الرقمية الصربية إلى دبي، والاستفادة من الفرص الواعدة في منظومة الأعمال التكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة.

وتم خلال فعاليات البعثة تنظيم طاولة نقاش مستديرة مع كل من مجمع بلغراد للعلوم والتكنولوجيا، الذي يدعم الشركات الناشئة لتحويل الابتكارات إلى مشاريع ومنتجات تجارية، وصندوق الابتكار في جمهورية صربيا، الذي يقدم منحاً وبرامج تمويلية لدعم الابتكار والأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية المبتكرة.

وشهد اللقاء مناقشة الفرص المشتركة الواعدة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة بين دبي وصربيا، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا الصحية والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا الحيوية وتقنيات الـ «بلوك تشين»، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والعمل على تطوير منظومات ريادة الأعمال.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على ما تقدمه دبي من فرص لتوسع شركات التجارة الإلكترونية الصربية في المنطقة، وذلك في ظل دور الإمارة كمركز إقليمي للتخزين والتوزيع بفضل بنيتها التحتية المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

كما اجتمع وفد الغرفة خلال الزيارة مع وكالة التنمية الصربية، وهي الجهة الحكومية المعنية بدعم واستقطاب الاستثمار المباشر وترويج الصادرات وتعزيز التنافسية والتنمية، وبحث الجانبان تعزيز حركة الاستثمارات البينية والمشتركة بين دبي وصربيا.

واستعرضت غرف دبي، خلال فعاليات البعثة، الدعم الذي تقدمه للشركات الصربية الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارة والتوسع انطلاقاً منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو من العام 2025.

كما تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين الشركات في دبي وصربيا عبر قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والابتكار، والعقارات، والتجارة، والخدمات المالية.

يُذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا بلغت 335.8 مليون درهم في العام 2024، بنمو سنوي قدره 43.5% مقارنة بالعام 2023، كما زاد عدد الشركات الصربية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي، إذ انضمت 109 شركات صربية إلى عضوية الغرفة في العام 2025، ليرتفع بذلك عدد الشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 308 شركات بنهاية العام 2025، بنمو 36.9% على أساس سنوي.