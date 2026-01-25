جارتنر: نمو شحنات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 9.3% في الربع الرابع من 2025

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي الشحنات العالمية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية 71.5 مليون وحدة خلال الربع الرابع من عام 2025، بنمو بلغ 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفق النتائج الأولية الصادرة عن شركة جارتنر، المتخصصة في تحليلات الأعمال والتكنولوجيا وعلى مستوى العام كاملاً، فقد تجاوز إجمالي الشحنات العالمية 270 مليون وحدة، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بعام 2024.

وقال ريشي بادي، كبير الباحثين لدى جارتنر: «حافظ سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية على وتيرة نمو صحية خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي من المستهلكين، إلى جانب الطلب المؤسسي الناتج عن دورة الترقية إلى نظام التشغيل ويندوز 11.

ومع اقتراب نهاية الربع، شهد الطلب تراجعاً طفيفاً، في ظل ضغوط الأسعار والعروض الترويجية التي حدت من تأثير الزيادات السابقة في أسعار وحدات معالجة الرسومات المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أسفر عن استقرار متوسط أسعار البيع أو تراجعها بشكل طفيف».

ولم تشهد تصنيفات أكبر 6 موردين على مستوى العالم أي تغييرات جوهرية خلال الربع الرابع من عام 2025، في حين نجح الموردون الثلاثة الأوائل (لينوفو، وإتش بي، ودل) في تعزيز حصصهم السوقية على أساس سنوي.

وأضاف بادي: «أسهمت تقلبات الرسوم الجمركية، والزيادات المتوقعة في أسعار الذاكرة خلال عام 2026، وارتفاع تكاليف تحديثات الأمان الموسعة لنظام التشغيل ويندوز 10، في دفع الشركات إلى إعطاء أولوية لاستبدال أجهزتها. كما شكل تركيز المورّدين المكثّف خلال عام 2025 على الترويج لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً لدعم الطلب المرتبط بعمليات الاستبدال غير أنّ معظم مزايا هذه الأجهزة، مثل قدرات الاستدلال المحلي، لم تُسفر حتى الآن عن مكاسب إنتاجية ملموسة مقارنةً بحلول الذكاء الاصطناعي السحابية وبناءً على ذلك، تتجه العديد من المؤسسات إلى الترقية أساساً بهدف تحصين بنيتها التقنية للمستقبل، أكثر من السعي إلى تحقيق قيمة تشغيلية فورية من قدرات الذكاء الاصطناعي».