الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وماليزيا تعززان التعاون في مكافحة الفساد

حميد عبيد أبو شبص لدى استقباله تان سري عزام بن باكي (من المصدر)
26 يناير 2026 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

وقع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الماليزية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، ‏وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة الفساد، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.
جاء ذلك خلال استقبال معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، لمعالي تان سري عزام بن باكي، رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية، والوفد المرافق له في مقر الجهاز بأبوظبي.
وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في دعم جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة. وتعكس هذه الخطوة حرص الجانبين على تعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في حماية الموارد العامة، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد في البلدين.

أخبار ذات صلة
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
الرئيس الإيطالي يبدأ غداً زيارة دولة إلى الإمارات
الإمارات
ماليزيا
الفساد
مكافحة الفساد
آخر الأخبار
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
علوم الدار
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©