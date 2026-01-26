الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»

1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
26 يناير 2026 12:14

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن بيع حصة الأقلية التي تملكها في شركة أركاديا لمنتجات العناية الصحية «أركاديا»، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع الإعلان مؤخراً عن استحواذ صناديق استثمارية تُديرها مجموعة «بانسك» على أركاديا.

وأعرب فيليب ييفي باو، مدير بقطاع الاستثمارات الخاصة في مبادلة، بهذه المناسبة، عن اعتزاز مبادلة بالشراكة المثمرة مع مجموعة بانسك ومايك ديبياسي وفريق أركاديا خلال السنوات الأربع الماضية، معبراً عن الفخر بدور مبادلة في دعم مسيرة تحوّل أركاديا إلى منصة رائدة في قطاع المنتجات الصحية والعناية الشخصية في أميركا الشمالية.

وأوضح أن هذا التحول تحقَّق بفضل مجموعة من العوامل، من بينها تسريع النمو الطبيعي للشركة، إلى جانب استحواذات استراتيجية ناجحة، شملت شركتي أفريو وكلوسيس.

وأضاف أنه خلال فترة الشراكة، تضاعفت إيرادات أركاديا ثلاث مرات، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الأرباح، مما يعكس كفاءة الفريق والمسار التصاعدي لنمو المنصة، مؤكداً ثقته في أن أركاديا ستواصل تحقيق المزيد من الازدهار تحت قيادة بانسك.

من جهته تقدم بارت بيخت، الشريك الأول ورئيس مجلس إدارة مجموعة بانسك، بالشكر إلى مبادلة على شراكتها المُثمرة على مدى السنوات الأربع الماضية، مضيفاً أن رؤيتهم طويلة الأمد، ونهجهم الإداري الفعّال، والتزامهم الراسخ بالإشراف الرشيد والمسؤول، أسهمت بدور محوري في تسريع وتيرة نمو أركاديا، ووضعها على مسار مستدام من النجاح طويل الأمد.

مبادلة
