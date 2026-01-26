مؤشرات أسواق الأسهم تعود للانخفاض بعد عمليات بيع لجني الأرباح

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عكس أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات اليوم حالة الترقب المسيطرة على التداولات، انتظاراً لمستجدات بخصوص التوترات الجيوسياسية العالمية، حيث فضّل مستثمرون عمليات البيع لضمان جني الأرباح بعد ارتفاعات ملحوظة للأسهم القيادية في الأيام الماضية، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات، ولتغلق مؤشرات الأسواق في دبي وأبوظبي على تراجع نسبي بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة.

وانعكست حالة الترقب على نشاط التداولات، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.99 مليار درهم محصلة تداول 548.96 سهماً.

سوق أبوظبي

وسجّل المؤشر العام لسوق أبوظبي انخفاضاً بمقدار 21.5 نقطة وبنسبة 0.2% عند مستوى 10264.23 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.26 مليار درهم، شملت ما يزيد على 274.34 مليون سهم عبر 24226 صفقة. وتصدّر سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 248.61 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 140.47 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 102.11 مليون درهم. وجاء سهم «دانة غاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 33.14 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 19.77 مليون سهم، ثم «فيرتيغلوب» بنحو 19.39 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 2.66% ليغلق عند 3.47 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.31% إلى 23.1 درهم، وسهم «دانة غاز» بنسبة 0.74% إلى 0.95 درهم، و«فيرتيغلوب» بنسبة 1.89% إلى 2.69 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل أسهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.96% إلى 9.27 درهم، «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.74% إلى 18.76 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.28% إلى 3.55 درهم، وكذلك «توبوينت زيرو» بنسبة 5.73% إلى 2.3 درهم.

سوق دبي المالي

وعاود مؤشر سوق دبي المالي الانخفاض بمقدار 38.23 نقطة وبنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 6446.15 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 732.43 مليون درهم، بعد التعامل على 274.62 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15368 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 1% إلى 14.85 درهم، و«بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.16% إلى 31.05 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.58% إلى 17.05 درهم، وأيضاً «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.65% إلى 0.861 درهم، فيما انخفضت أسهم «سالك» بنسبة 1.66% إلى 6.5 درهم، و«ديار للتطوير» بنسبة 1.92% إلى 1.02 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 3.2% إلى 0.24 درهم.