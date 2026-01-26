«الأنصاري للصرافة» توقع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين





دبي (الاتحاد) أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ تعزيزاً لالتزامها الراسخ بدعم رفاه الموظفين، وتنمية المجتمع، وتعزيز الأولويات الوطنية.

وقع مذكرة التفاهم محمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعلي النجار، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة.

وبموجب الاتفاقية، ستكون الأنصاري للصرافة الراعي الذهبي لفعاليات الوزارة لمدة عام كامل، بما في ذلك المبادرات الرئيسية، مثل جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. تؤكد هذه الشراكة هدف الأنصاري للصرافة في تعزيز النمو الشامل، والارتقاء بمنظومة سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من الاتفاقية، ستشارك الأنصاري للصرافة بفاعلية في المبادرات التي تقودها الوزارة، وتعزز المشاركة المجتمعية، وتوظف منصتها لزيادة الوعي بقضايا رفاه الموظفين، من خلال الاتصالات المشتركة، والحضور الإعلامي.

كما ستسهم الشركة في تقديم الجوائز النقدية والمشاركة في الأنشطة المصاحبة، بما يعزز دورها في تكريم التميز وأفضل الممارسات في سوق العمل.

تعليقاً على هذه الشراكة قال محمد صقر النعيمي: «تؤكد الشراكة مع الأنصاري للصرافة التزامنا المشترك بالتميز في سوق العمل ودعم المبادرات الوطنية. وسوف تساهم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدور محوري في تعزيز تنافسية واستدامة سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «يعكس هذا التعاون الاستراتيجي مع وزارة الموارد البشرية والتوطين قيمنا الجوهرية المتمثلة في المسؤولية والثقة ودعم المجتمع. المساهمة في دعم تمكين الموظفين جزءاً أساسياً من رسالتنا كمزود رائد للخدمات المالية، كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بالمساهمة الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة». وكجزء من جهودها المستمرة، ستتولى الأنصاري للصرافة أيضاً الرعاية الذهبية لعدد من الفعاليات الكبرى التي تركز على العمال والاحتفالات بالمناسبات الوطنية، بما في ذلك عيد الاتحاد، واحتفالات رأس السنة الميلادية، وغيرها من المبادرات التي تنظمها الوزارة.

من خلال هذا التعاون، تعزز الأنصاري للصرافة مكانتها شريكاً مالياً موثوقاً ومساهماً فعالاً في دعم أهداف تنمية القوى العاملة وتنمية المجتمع في الدولة.

وعلى صعيد آخر، أنجزت الأنصاري للصرافة مؤخراً عملية الربط والتكامل لأنظمتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن نظام حماية الأجور (WPS)، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد للمدفوعات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويتيح هذا الربط تنفيذ عمليات التسجيل والتحديث والاستعلام بشكل فوري وسلس مع الوزارة، بما يساهم في تبسيط عمليات صرف الرواتب، ويرتقي بمستوى الامتثال والحوكمة والكفاءة التشغيلية في عمليات صرف الرواتب.