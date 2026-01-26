«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 10 مشاريع إماراتية في «جلفود 2026»

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن مشاركته في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمعرض جلفود، الذي يقام خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري في كلٍّ من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، من خلال دعم 10 مشاريع إماراتية في قطاعات الأغذية والمجالات المرتبطة به.

وتشكل مشاركة صندوق خليفة في المعرض جزءاً من جهود أوسع لتعزيز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الدولية، والاستفادة من منصات التجارة العالمية لدعم توسّعها خارج نطاق الأسواق المحلية والإقليمية ومن خلال تسهيل الوصول إلى الجهات الدولية المعنية والشبكات التجارية، يواصل الصندوق تعزيز دوره في تمكين النمو المستدام للشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم مسارات التنويع الاقتصادي.

تُعد الدورة الحالية من معرض جلفود الأكبر في تاريخه، والأولى التي تقام في موقعين منفصلين، حيث تجمع نخبة من الشركات والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية العالمية وتشارك في هذه الدورة مجموعة متنوعة من المشاريع الإماراتية المدعومة من صندوق خليفة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك المشاريع المتخصصة في التجارة العامة، وتجارة التجزئة، وخدمات التموين، إضافة إلى الاستيراد والتصدير.

وقالت موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تأتي مشاركة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض «جلفود 2026» في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مكانة المشاريع الإماراتية كلاعب تنافسي في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، ومن خلال دعم مشاركة 10 مشاريع وطنية، يوفر الصندوق لها منصة مباشرة للتواصل مع الموزعين والمستثمرين الدوليين، واستكشاف فرص تصديرية نوعية، والانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية، ولا تقتصر هذه المشاركة على إبراز المنتجات الوطنية فحسب، بل تمثل خطوة عملية لتعزيز جاهزية المشاريع الإماراتية للأسواق الدولية، وتوسيع نطاق وصولها التجاري، ودعم انتقالها من النجاح المحلي إلى نمو مستدام عابر للحدود، ويواصل الصندوق من خلال هذه الجهود الإسهام في دعم اقتصاد الصقر لإمارة أبوظبي، وتوسيع مسارات التنويع الاقتصادي عبر مشاريع وطنية قادرة على النمو والتوسع والمنافسة عالمياً».

وتشمل قائمة المشاريع المشاركة في المعرض بدعمٍ من صندوق خليفة كلاً من «فريو لتجارة المشروبات الغازية»، المتخصصة في إنتاج المشروبات الفوارة الطبيعية والبدائل الصحية للمشروبات التقليدية؛ و«سينليس للتجارة العامة» لإنتاج وتجارة الأصناف الغذائية الخالية من الغلوتين؛ و«بلند للأعشاب والتوابل» التي تقدم خلطات البهارات الطبيعية بمذاقٍ إماراتي ونكهاتٍ عالمية؛ و«أوروم أبيس للتجارة» التي توفر أجود أصناف العسل الطبيعي الفاخر؛ و«راشتيونز لتجارة الحلويات» المتخصصة في زراعة التمور وإنتاج الحلويات ومنتجات التمور.

كما تضم «العطاء إنترناشونال للتجارة العامة» التي تقدم الخدمات التموينية وتجارة المواد الغذائية ومعدات البيع الآلي وخدمات التغليف؛ و«أورك للتجارة» التي تنشط في الاستيراد والتصدير وتجارة المنتجات الصحية والوجبات الجاهزة؛ و«مارس للصناعات الغذائية المتخصصة» في صناعة أغذية الأطفال؛ و«ركن الخير لصناعة المواد الغذائية» للمنتجات الغنية بالكولاجين والجيلاتين الطبيعي؛ وصولاً إلى «أصول الإتقان للتجارة العامة» التي تعمل في مجال المكملات الغذائية والأدوات الاستهلاكية والمنتجات البيطرية.