الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

24 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» خلال 2025 بنمو 4%

«الإمارات دبي الوطني»
26 يناير 2026 20:24

 

دبي (الاتحاد)

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال وخطوط المنتجات، فيما بلغ صافي الأرباح 24 مليار درهم بنمو 4%.

وقال البنك: نظراً لأداء المجموعة الممتاز ومركز رأس مالها القوي، يقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح عادية قدرها 100 فلس. 

أخبار ذات صلة
مضمار جبل علي يدشّن السباقات التحضيرية غداً

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% ليصل إلى 49.3 مليار درهم، مما يعكس زخماً قوياً في كل من دخل الفوائد ومصادر الدخل غير الممولة، مع نمو واسع النطاق عبر جميع المناطق الجغرافية والقطاعات والمنتجات.
كما شهدت الميزانية العمومية نمواً لافتاً خلال العام، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدعوماً بنمو قياسي لإجمالي القروض بلغ 129 مليار درهم (24%) في عام 2025، مدعوماً بتسارع الطلب المحلي والدولي. لاتزال الودائع تشكل ركيزة أساسية قوية للمجموعة، حيث قفزت بمقدار 119 مليار درهم (18%) في عام 2025.
وواصل الإمارات الإسلامي زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.9 مليار درهم للعام، مما عزز مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي. 

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً استثنائياً في عام 2025، حيث سجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم، و حققت الميزانية العمومية للمجموعة علامة فارقة جديدة، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدفوعاً بنمو قياسي في الإقراض بلغ 129 مليار درهم في عام 2025، في حين أننا لانزال نواصل زيادة حصتنا السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر أسواقنا الأساسية الأخرى.
وأضاف سموه: سنواصل تسريع وتيرة تطوير شبكتنا الدولية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانيات العالية.

الإمارات دبي الوطني
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
علوم الدار
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©