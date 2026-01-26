24 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» خلال 2025 بنمو 4%

دبي (الاتحاد)

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال وخطوط المنتجات، فيما بلغ صافي الأرباح 24 مليار درهم بنمو 4%.

وقال البنك: نظراً لأداء المجموعة الممتاز ومركز رأس مالها القوي، يقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح عادية قدرها 100 فلس.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% ليصل إلى 49.3 مليار درهم، مما يعكس زخماً قوياً في كل من دخل الفوائد ومصادر الدخل غير الممولة، مع نمو واسع النطاق عبر جميع المناطق الجغرافية والقطاعات والمنتجات.

كما شهدت الميزانية العمومية نمواً لافتاً خلال العام، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدعوماً بنمو قياسي لإجمالي القروض بلغ 129 مليار درهم (24%) في عام 2025، مدعوماً بتسارع الطلب المحلي والدولي. لاتزال الودائع تشكل ركيزة أساسية قوية للمجموعة، حيث قفزت بمقدار 119 مليار درهم (18%) في عام 2025.

وواصل الإمارات الإسلامي زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.9 مليار درهم للعام، مما عزز مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً استثنائياً في عام 2025، حيث سجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم، و حققت الميزانية العمومية للمجموعة علامة فارقة جديدة، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدفوعاً بنمو قياسي في الإقراض بلغ 129 مليار درهم في عام 2025، في حين أننا لانزال نواصل زيادة حصتنا السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر أسواقنا الأساسية الأخرى.

وأضاف سموه: سنواصل تسريع وتيرة تطوير شبكتنا الدولية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانيات العالية.