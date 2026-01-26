«دبي لصناعات الطيران» تبرم اتفاقية طويلة الأجل لتأجير طائرتي «بوينغ 8-737»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران»، عن إبرام اتفاقية طويلة الأجل مع شركة «سومون إير» لتأجير طائرتين جديدتين من طراز «بوينغ 8-737»، على أن يتم تسليم الطائرتين خلال عام 2026.

وأكد فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران»، أن هذه الاتفاقية تمثل بداية تعاون مع شركة «سومون إير» لتنضم إلى قاعدة عملاء الشركة، مشيراً إلى أن «سومون إير»، بصفتها الناقل الوطني لجمهورية طاجيكستان، تسعى إلى توسيع أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية.

وأعرب عن التطلع إلى تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في توسع أسطولها خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال عبد القاسم ولييف، الرئيس التنفيذي لشركة «سومون إير»، إن توقيع اتفاقية التأجير يشكل خطوة مهمة في دعم توسع شبكة خطوط الشركة، وإطلاق وجهات جديدة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها.

وتملك وتدير شركة «دبي لصناعات الطيران» وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطول يضم نحو 750 طائرة من بينها 237 طائرة من طراز «بوينغ»، مع خطط مستمرة لتوسيع أسطولها بما يواكب الطلب المتنامي في قطاع الطيران العالمي.